동창에 앙심 품고 흉기 휘둘러…중랑구서 20대 검거
중학교 동창에게 앙심을 품고 흉기를 휘두른 남성이 경찰에 붙잡혔다.
서울 중랑경찰서는 20일 살인미수 혐의로 20대 남성 A씨를 체포해 조사 중이다. A씨는 이날 오전 0시30분쯤 중랑구 면목동의 한 골목에서 중학교 동창 B씨에게 흉기를 휘두른 것으로 조사됐다.
A씨는 평소 B씨에게 좋지 않은 감정을 품고 있다가 그의 집에 찾아가 폭행한 뒤 미리 준비한 흉기를 휘두른 것으로 전해졌다.
범행 후 흉기를 버리고 도주했던 A씨는 곧 현장에 돌아와 경찰에 자진 신고했다. B씨는 머리 부위에 상처를 입었지만 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다. 경찰은 구체적인 사건 경위를 조사한 뒤 A씨에 대한 구속영장 신청을 검토한다는 방침이다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
