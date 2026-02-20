방치됐던 서교동 치안센터, 작은 도서관으로 재탄생
서울 마포구 서교동 치안센터가 작은 도서관 ‘서교 펀 활력소’로 새롭게 단장했다. 서울시가 문을 닫은 채 오랜 시간 방치돼 있던 치안센터를 지역 명소로 재탄생시킨 것이다.
서교 펀 활력소는 시의 ‘저이용 도시 공간 혁신 사업’의 일환이다. 이 사업은 유휴 공간을 시민들을 위한 명소로 탈바꿈하기 위해 기획됐다. 시는 지난해 여의도 지하벙커를 재정비해 전시·문화 공간으로 개방했다.
서교 펀 활력소는 2024년 폐지된 서교치안센터를 리모델링해 탄생했다. 홍대입구역과 합정역에 가깝고 유동인구가 많으나 공실로 주변과 단절돼 있었다. 시는 이에 민간사업자와 손잡고 해당 공간을 개선했다.
시는 서교 펀 활력소에 홍대입구 일대의 자유롭고 창의적인 분위기를 반영했다. 서교 펀 활력소를 2030세대와 외국인이 편하게 방문할 수 있는 작은 도서관과 커뮤니티 라운지로 꾸몄다. 로컬 작가 전시·북토크·다국어 프로그램 등 문화 프로그램이 운영될 수 있도록 조성했다.
또 서울시를 주제로 한 책들을 비치했고 읽기 쉬운 글로 바꿔주는 ‘쉬운 글 인공지능(AI) 서비스’를 제공한다. 콘센트 좌석과 테이블을 배치해 창작자, 프리랜서, 유학생, 관광객들이 머물 수 있도록 했다.
서교 펀 활력소 운영은 ‘사단법인 피치마켓’이 맡는다. 시가 전문성과 지속 가능성을 확보하기 위해 창의적인 콘텐츠를 보유하고 있는 민간사업자를 운영사로 선정했다.
앞으로 시는 공실, 노후 공공시설, 소규모 빈 점포를 발굴해 펀 활력소를 늘려갈 계획이다. 지역별 정체성을 반영한 이용자 맞춤 프로그램을 펀 활력소에서 선보일 방침이다.
김용학 서울시 미래공간기획관은 20일 “버려졌던 작은 공간이 동네의 즐거움을 만드는 거점으로 거듭났다”며 “서교 펀 활력소를 시작으로 매력적인 유휴 공간을 지속적으로 발굴해 시민 누구나 문화와 휴식을 누릴 수 있게 하겠다”고 말했다.
