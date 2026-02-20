한강 따라 걷는 1.8㎞ 맨발 숲길 탄생…이촌한강공원 미루나무길 새 단장

한강대교~동작대교 잇는 한강공원 최장 맨발걷기길 완성

2년 공사 불편 끝 ‘힐링 산책길’로 재탄생…편의시설 단계적 확충

김용호 시의원 “시민이 머물고 싶은 명품 휴식 공간 만들 것”



이촌한강공원 미루나무 숲길에 조성된 1.8㎞ 마사토 맨발걷기길 전경. 한강을 따라 이어지는 숲길이 시민들에게 쾌적한 산책 환경을 제공하고 있다. 서울특별시의회 제공

서울 이촌한강공원 미루나무 숲길이 1.8㎞ 길이의 마사토 맨발걷기길로 새롭게 조성되며 시민 휴식 공간으로 거듭났다.



서울특별시의회 도시안전건설위원회 부위원장 김용호 시의원은 이촌한강공원 내 한강대교 아래부터 동작대교까지 이어지는 미루나무 숲길 전 구간에 마사토 맨발걷기길 조성이 완료됐다고 밝혔다. 이번 사업으로 해당 구간은 한강공원 내 맨발걷기길 가운데 가장 긴 코스로 자리매김하게 됐다.

시민들이 이촌한강공원 미루나무 숲길 마사토 맨발걷기길을 걸으며 여가를 즐기고 있다.

미루나무 숲길은 그동안 한국지역난방공사의 열수송관 교체 공사로 약 2년간 이용 불편이 이어져 왔다. 공사가 지난해 마무리된 이후 김 의원은 현장 점검과 함께 관계 기관과 협의를 진행했고, 최근 1.8㎞ 전 구간에 걸쳐 마사토 포장을 완료했다.



김 의원은 단순한 산책로 조성을 넘어 시민 이용 편의성을 높이기 위한 추가 정비 계획도 밝혔다. 서울시 예산 1억원을 확보해 안내판 설치, 휴게 의자 확충, 꽃 식재를 통한 경관 개선, 흙먼지 제거용 에어건 설치, 우기철 침수 예방을 위한 배수로 정비 등을 단계적으로 추진할 예정이다.

김용호 서울특별시의원

김 의원은 “길은 만드는 것에서 끝나는 것이 아니라 시민이 편하게 이용할 수 있어야 완성된다”며 “이번 숲길이 맨발 이용객뿐 아니라 운동화를 신고 걷는 시민 모두에게 건강한 산책 공간이 될 것”이라고 말했다. 이어 “안전성과 편의성을 지속적으로 점검해 시민 건강 증진에 실질적으로 도움이 되는 공간으로 발전시켜 나가겠다”고 강조했다.



이번 숲길 조성으로 용산가족공원, 효창공원, 남산공원, 경의선숲길 등에 이어 이촌한강공원까지 맨발걷기길 네트워크가 확장되면서 서울 도심 속 걷기 문화 확산에도 긍정적 효과가 기대된다.



이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



