“폰 화면 안 꺼지게 해줘”…삼성 ‘빅스비’ 더 똑똑해졌다
삼성전자가 디바이스 에이전트로 진화한 인공지능(AI) 음성비서 ‘빅스비’ 베타 프로그램을 운영한다고 20일 밝혔다.
빅스비는 자연어를 기반으로 더 직관적이며 손쉬운 디바이스 제어 기능을 지원한다. 사용자가 빅스비에게 음성으로 원하는 기능이나 설정을 말하면 빅스비가 사용자 의도를 파악, 적합한 설정 또는 기능을 제안한다.
예컨데 사용자가 “휴대전화를 보고 있는 동안에는 화면이 꺼지지 않았으면 좋겠어”라고 빅스비에게 말하면 빅스비가 ‘사용 중일 때 화면을 켠 채로 유지’ 설정을 즉시 활성화하는 식이다.
현재 디바이스 설정 상태를 고려한 맞춤형 솔루션도 제공한다.
사용자는 스마트폰 모든 설정을 일일이 확인할 필요 없이 현재 자신의 상황에 맞는 문제 해결법을 제공받을 수 있다.
사용자가 “전화가 올 때 벨소리가 안 나오는 것 같은데 해결 방법 알려줘”라고 말하면 빅스비가 현재 디바이스 설정 상태를 확인한 뒤 “현재 디바이스가 방해 금지 상태입니다. ‘방해 금지’ 설정을 해제할까요”라고 상황에 맞는 솔루션을 제안한다.
대화 중 모든 정보를 검색·확인할 수 있게 도와 궁금한 내용을 실시간 웹 검색으로 찾아주기도 한다.
한층 더 강화한 빅스비는 ‘One UI 8.5 베타 프로그램’에 참여 중인 사용자 갤럭시 S25 시리즈에 순차적으로 적용된다.
삼성전자 MX사업부 개발실장 겸 최고운영책임자(COO) 최원준 사장은 “빅스비는 갤럭시를 넘어 삼성 TV, 삼성 가전 등 삼성 에코시스템 전반을 아우르는 직관적인 디바이스 에이전트로 진화했다”면서 “사용자들이 제품을 더 편하게 사용할 수 있도록 기기 간 연결 경험을 한층 매끄럽게 확장할 것”이라고 이라고 말했다.
