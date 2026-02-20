이재명 대통령, 전북서 10번째 타운홀미팅 연다
전국 순회 일정 속 전북 방문 확정
새만금·피지컬AI 등 지역 현안 메시지 주목
이재명 대통령이 27일 전북특별자치도를 찾아 도민들과 직접 소통하는 타운홀미팅을 연다. 이 대통령이 취임 후 지역에서 타운홀미팅을 여는 것은 광주, 대전, 부산, 강원, 대구, 경기 북부, 충남, 울산, 경남에 이어 이번이 10번째다.
이 대통령은 20일 페이스북을 통해 2월 27일 전북에서 ‘전통과 첨단이 공존하는 생명의 땅, 전북특별자치도에서 뵙겠습니다’를 주제로 도민과의 대화를 진행한다고 밝혔다. 참여 인원은 전북도민 200명 규모다.
이 대통령은 "전북은 문화와 역사, 관광의 보고이자 대한민국의 미래를 이끌 전략 산업의 씨앗을 고루 품은 곳"이라며 "식량안보와 에너지 전환이라는 국가적 과제를 동시에 책임질 수 있는 잠재력을 갖추고 있다"고 밝혔다.
이어 "이러한 강점이 일자리 창출과 인구 증가, 지역 활력으로 충분히 이어지지 못한 아쉬움도 있었다"며 "청년이 떠나지 않고 기업이 뿌리내리며 산업과 지역이 선순환하는 새로운 전북의 발전 모델을 만들어가야 한다"고 강조했다.
이 대통령은 "정부는 전북을 '5극 3특' 균형발전 전략의 핵심 축으로 확고히 세워 미래산업을 주도하고 양질의 일자리와 혁신을 창출하는 기회의 땅으로 도약시킬 것"이라며 "자리에 함께하셔서 여러분의 이야기를 들려달라"고 당부했다.
