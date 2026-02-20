시사 전체기사

[속보] 코스피, 미국발 불확실성에도 상승…사상 첫 5700 돌파

입력:2026-02-20 09:16
수정:2026-02-20 09:34
코스피가 장중 5700선을 넘은 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 코스피 지수가 표시되고 있다. 연합뉴스

인공지능(AI) 투자심리 위축과 지정학적 긴장 고조 등 미국발 악재 영향으로 간밤 미국 증시가 하락했으나, 20일 코스피는 장중 사상 최고치를 경신하며 상승 출발했다.

이날 코스피는 오전 9시3분 현재 전장보다 22.52포인트(0.40%) 오른 5699.77을 나타내고 있다.

지수는 19.64포인트(0.35%) 오른 5,696.89로 개장한 뒤 오름폭을 키워 장 초반 사상 처음 5700선을 넘었다.

19일(현지시간) 미국 S&P500는 6861.89로 19.42포인트(0.2%) 내렸다. 나스닥 역시 22682.72로 70.92포인트(0.3%) 하락했다.

같은 시각 코스닥은 전장보다 1.31포인트(0.11%) 오른 1162.02를 보인다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

