“잘 해낼 것”-“가면 안돼” 충주맨 靑영입설 두고 시끌

‘충주맨’ 김선태 주무관이 청와대와 접촉한 사실이 알려지자 온라인에선 뜨거운 관심이 쏟아졌다. 탁월한 홍보 감각을 지닌 김 주무관이 정부 정책 홍보도 잘 해낼 것이라는 응원과 청와대의 조직 특수성으로 김 주무관의 능력이 제대로 발휘되지 못할 것이라는 우려가 뒤섞였다.
20일 인터넷 커뮤니티와 SNS에서는 김 주무관의 청와대 영입설을 두고 갑론을박이 이어졌다.
앞서 김 주무관은 전날 청와대 측으로부터 연락을 받고 청와대에서 10분 정도 강훈식 대통령 비서실장과 만난 것으로 알려졌다.
네티즌들은 김 주무관이 청와대에서도 새로운 바람을 일으킬 것이라며 응원하는 분위기다. “충주시라는 지방자치단체의 한계를 넘어 전국적인 팬덤을 형성한 실력자”이니 “청와대의 영입은 필연적”이라는 의견이다.
우려의 목소리도 적지 않다. 청와대라는 조직의 특수성이 김 주무관 특유의 창의성을 오히려 제한할 수 있다는 지적이다. 한 네티즌은 “엄격한 의전과 절차가 중시되는 국정 중심부에서 그가 가진 본연의 색깔이 퇴색될까 우려된다”는 반응을 보였다.
한편 김 주무관이 청와대와 접촉한 사실이 알려지자 청와대가 김 주무관에게 디지털소통비서관실 등 구체적 보직을 제안한 것으로 추측하는 보도가 나오기도 했다. 하지만 김남준 청와대 대변인은 브리핑에서 “사실과 다르다”고 밝혔다.
김 주무관은 이와 관련, 연합뉴스와의 통화에서 “대화는 했지만, 구체적인 제안은 전혀 없었다”면서 “향후 계획이나 공직에 관심이 있는지를 묻는 정도의 티타임이었다. 사기업으로 갈 것 같은데 공직에 더 관심이 있느냐 뭐 이런 뉘앙스였다”고 말했다.
충TV의 대성공으로 ‘충주맨’이라는 별명과 함께 스타덤에 오른 김 주무관은 지난 13일 인사 부서에 사직서를 제출한 뒤 장기 휴가에 들어갔다. 오는 28일 휴가를 마치면 의원면직 처리될 것으로 보인다.
