女 피겨 이해인, 신지아 ‘최고의 연기’

女 피겨 이해인, 신지아 ‘최고의 연기’
2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽이 진행중인 19일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 여자 피겨 프리스케이팅에서 신지아, 이해인이 연기를 펼치고 있다.
이해인은 이날 프리 스케이팅에서 기술점수(TES) 74.15점, 예술점수(PCS) 66.34점으로 합계 140.49점을 받아 종전 쇼트프로그램 점수 70.07점과 합쳐 총점 210.56점을 기록, 24명 중 8위로 대회를 마쳤다.
신지아는 이날 기술점수(TES) 75.05점, 예술점수(PCS) 65.97점을 더해 141.02점을 받았다. 지난 쇼트프로그램 점수 65.66점과 더해 총점 206.68점을 기록, 최종 11위에 랭크됐다.
