“유시민 작가님, 당신이 말하는 ‘미친 짓’이 무엇인지 묻고 싶습니다”
채현일 더불어민주당 의원이 유시민 작가를 향해 비판을 쏟아냈다. 자신이 속한 ‘이재명 대통령 사건 공소 취소와 국정조사를 추진하는 모임’(공취모)를 놓고 ‘미친 짓’이라고 평한 유 작가의 발언을 문제 삼았다.
채 의원은 20일 자신의 페이스북에 “유 작가님이 지난 18일 저녁 MBC ‘손석희의 질문들4’에서 공취모를 향해 ‘이상한 모임’이라고 부르며, ‘많은 사람이 미친 짓을 하면 내가 미쳤거나 그 사람들이 미친 것인데, 제가 미친 것 같지는 않다’고 했다”면서 “솔직히 제 귀를 의심했다. 유 작가님은 공취모가 왜 생겼는지 정말 모르시는 겁니까?”라고 되물었다.
유 작가는 공취모에 대해 “검찰의 불법 행위가 있었다는 확신이 있다면 국정조사와 입법권을 행사하면 될 일이지, 압도적 다수 의석을 가진 여당이 서명 운동을 한다고 한다”며 “그 모임에 계신 분들은 빨리 나오셔야 한다. 왜 이상한 모임에 들어가느냐”고 말했다.
이어 “대통령을 위하는 것은 여당으로서 당연하고 좋은 일이지만, 마음으로 위하고 노력하는 사람은 겉으로 내세우는 경우가 없다”고 덧붙였다.
채 의원은 공취모가 다루는 것은 대한민국 헌정 질서와 민주주의의 근간을 지키는 중대안 사안이라면서 이를 ‘미친 짓’이라고 깎아내려선 안 된다고 주장했다.
채 의원은 “이재명 대통령은 정치검찰의 조작기소로 총 8건의 사건으로 재판에 넘겨졌다. 대장동·쌍방울 사건을 비롯해 수사 과정에서 제기된 압박성 진술 논란, 진술 세미나 의혹, 자료·녹취 왜곡 문제 등 조작기소의 정황은 이미 충분히 드러났다”면서 “국민이 직접 선택한 대통령이 조작기소라는 족쇄를 찬 채 국정을 수행하는 비정상, 이것이 계속돼도 된다고 보십니까?”라고 적었다.
이어 “검찰이 대통령 당선 이후에도 공소를 취소하지 않고 유지하고 있는 헌정 사상 전례 없는 이 상황에서, 당의 의원들이 목소리를 내는 것이 왜 ‘이상한 짓’입니까?”라고 비판했다.
유 작가가 친명 성향 지지자들을 향해 “묘한 커뮤니티가 있는데 거기서는 이재명만 훌륭하고 나머지는 다 쓰레기로 취급당한다”며 “그런 유튜브 방송이나 블로그 글이 광범위하게 퍼지고 있다”고 지적한 발언을 지적하기도 했다.
채 의원은 “이 말은 우리 당의 핵심 지지층, 당원을 통째로 깎아내리는 발언”이라면서 “당원도 아니고 책임지는 자리에 있지 않으면서, 본인이 한때 몸담았던 당을 향해 ‘미쳤다’고 하는 것, 이것이 과연 정상적인 비판인가”라고 강조했다.
그러면서 과거 유 작가의 발언도 거론했다.
채 의원은 “유 작가님은 지난 대선 당시에도 상대 당의 후보 배우자를 향해 ‘제정신이 아니다’라는 표현을 써서 비판받고 결국 본인도 잘못을 인정했다”면서 “그런데 이번엔 동료 의원들을 향해 또 같은 방식으로 ‘미쳤다’고 하십니까?. ‘미쳤다’는 표현을 습관처럼 거리낌 없이 쓰는 것, 그 말의 수준과 품격을 유 작가님 스스로 돌아보길 바란다”고 덧붙였다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
“미쳤다니, 그게 정상입니까?” 채현일, 유시민 비판글
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사