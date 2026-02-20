[속보] 피겨 이해인 210.56점…쇼트·프리·총점 ‘시즌 베스트’
생애 첫 올림픽에 출전한 피겨스케이팅 여자싱글의 이해인(고려대)이 쇼트 프로그램에 이어 프리스케이팅에서도 시즌 베스트를 달성했다.
이해인은 19일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨 여자싱글 프리 경기에서 기술점수(TES) 74.15점에 예술점수(PCS) 66.34점을 보태 시즌 개인 최고점에 해당하는 140.49점을 받았다. 이해인은 지난 쇼트 경기에서도 70.07점으로 시즌 베스트를 갈아치웠다. 덕분에 이해인은 쇼트와 프리 점수를 더한 총점에서도 210.56점으로 올 시즌 가장 높은 점수를 기록했다.
밀라노=박구인 기자 captain@kmib.co.kr
