이재명 대통령이 19일 식민지배를 미화하는 등 뉴라이트 역사관으로 논란을 겪어온 김형석 독립기념관장에 대한 해임 제청안을 재가했다.
앞서 국가보훈부는 지난 3일 김 관장에 대한 청문회를 연 뒤 그 결과를 바탕으로 이날 이 대통령에게 해임을 제청했다.
보훈부는 감사에서 드러난 김 관장의 독립기념관 사유화 논란과 예산 집행, 업무추진비 사용 내용 등에 관한 14개 비위 의혹을 해임 사유로 들었다. 독립기념관 이사회도 이 같은 감사 결과 등을 근거로 김 관장에 대한 해임건의안을 통과시켰다.
김 관장 측은 청문회에서 감사가 실체적 사실과 무관하게 자신의 해임을 목적으로 부당하게 진행됐다고 반박한 것으로 전해졌다.
독립기념관장 직무는 선임 비상임이사가 대행할 예정이다. 당분간 독립유공자 서장환 지사의 손자인 서태호 대구대학교 교수가 관장직을 대행한다. 이어 독립기념관 임원추천위원회가 구성돼 관장 선임절차를 밟는다.
김 관장은 2024년 윤석열 정부에서 임명됐다.
김 관장은 특히 과거 한 보수단체 강연에서 “1945년 8월 15일은 광복절이 아니다” “1948년 이전엔 우리 국민은 없고 일본 국민만 있었다” 등 뉴라이트적 역사관을 내비쳤다.
이에 광복회는 “일제강점기 식민지배와 친일반민족행위를 미화하고 대한민국 임시정부 정통성을 부정하는 뉴라이트 인사를 독립기념관장에 앉히려 한다”며 반발했다. 더불어민주당 등 야당도 “식민지배 미화 인사에 대한 임명을 당장 철회하라”며 비판했다.
김 관장은 취임 후 독립기념관장으로서 무슨 일을 중점적으로 하겠냐는 기자들의 질문에 “친일파로 매도된 인사들의 명예 회복에 앞장서겠다”는 답변을 했다. 또 지난해 8월 15일에는 독립기념관에서 열린 광복 80주년 경축식에서 ‘광복은 연합국의 선물이라는 시각도 있다’고 주장해 논란을 일으켰다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
“식민지배 미화” 김형석 독립기념관장 해임 제청안 재가
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사