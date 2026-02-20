“식민지배 미화” 김형석 독립기념관장 해임 제청안 재가

이재명 대통령이 19일 식민지배를 미화하는 등 뉴라이트 역사관으로 논란을 겪어온 김형석 독립기념관장에 대한 해임 제청안을 재가했다.

김형석 독립기념관장이 지난해 9월 8일 국회 소통관에서 ‘독립기념관 바로 세우기’ 기자회견을 마친 뒤 기자회견 개최에 항의하는 시민단체의 항의를 받으며 회견장을 떠나고 있다. 국민일보DB

독립기념관 이사회도 이 같은 감사 결과 등을 근거로 김 관장에 대한 해임건의안을 통과시켰다.

당분간 독립유공자 서장환 지사의 손자인 서태호 대구대학교 교수가 관장직을 대행한다. 이어 독립기념관 임원추천위원회가 구성돼 관장 선임절차를 밟는다.