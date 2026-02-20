“이런 바보”의 계엄, 무기징역 선고까지… 윤석열 1심 몰아보기 [썰픽]

2024년 12월 3일 계엄 선포 444일째날

‘내란우두머리’ 인정, 무기징역 선고까지 여정

재판 불출석→부하직원 심문→‘바보 인증’ 최후변론

2024년 12월 3일 밤 10시23분. 윤석열 당시 대통령의 느닷없는 비상계엄 선포에 국민들은 수십 년 전 군사독재 시절로 떨어진 회귀물의 주인공처럼 극도의 불안과 혼란을 겪었습니다.

다행히 군경을 뚫고 국회가 발 빠르게 계엄해제 요구안을 가결시키면서 6시간 만에 비상계엄은 해제됐지만, 그날 이후 한국사회는 대통령 탄핵 절차와 각종 수사, 조기 대선 등을 거치며 정치의 추락과 끝 모를 사회적 갈등 비용을 치러야 했습니다.

계엄선포일로부터 444일째인 2026년 2월 19일. 무력으로 헌정 질서를 파괴하려 한 윤석열 전 대통령의 ‘내란 우두머리’ 죄에 대한 단죄가 이뤄졌습니다.

버티고, 부인하고, 떠넘기고



2025년 1월 15일 헌정사상 최초 현직 대통령 신분으로 구속된 윤석열 전 대통령. 1월 26일 비상계엄 특별수사본부가 내란우두머리 혐의로 재판에 넘기며 사법절차가 시작됐죠.

2025년 2월 20일 첫 공판준비기일부터 2026년 2월 19일 오늘까지 꼬박 1년. 내란우두머리죄 1심 재판은 버티고, 부인하고, 떠넘기는 태도의 연속이었습니다.

재판 출석 여부부터 오락가락이었습니다. 출석 의무가 없던 첫 공판준비기일엔 직접 나서서 구속이 부당하다는 주장을 펼쳤고, 이후 실제로 구속 취소를 받아 내 석방돼 있던 동안 열심히 재판에 나섰습니다.

그러다 지난해 7월 내란 특검에 의해 재구속되면서는 재판을 거부하기 시작합니다.

지귀연 재판장

“오늘도 피고인 지금 불출석한 걸로 확인되는데. 피고인이 계속해서 자발적으로 출석 거부하고 있는데…재판 지연보다는 신속하게 재판 진행하는게 이익이라 판단돼 불출석 상태로 재판 진행하겠다”(2025년 10월13일 공판기일)



형사 사건 정식 재판에 피고인이 출석해야 하는 의무를 지키지 않은 거죠. 불출석은 약 4개월간, 16번의 재판에 이어졌습니다.

지귀연 재판장

“피고인이 직접 물어보신다고?”(2025년 10월 30일 공판기일)



그가 다시 나서기 시작한 건 10월 30일. 자기에게 불리한 핵심 증언을 해오던 곽종근 전 특수전사령관이 증인으로 서자 직접 방어하겠다며 나섭니다. 4개월 만에 법정에 모습을 드러낸 그는 직접 마이크를 잡고 증인을 신문하며 압박합니다. 증인 답변 도중 끊고 반박하다 재판장의 제지를 받기도 하죠.

윤석열 전 대통령

“국회 본회의장에 저 특수부대가 들어가서 의원을 끄집어내고 이러며는 아무리 독재자라고 해도 성하겠습니까. 장관한테 이게 지금 어떤 계엄입니까 (이런거 물어보지 않았어요?)”



곽종근 전 특수전사령관

“만약에 김용현 장관이 이번 비상계엄이 정말로 들어가서 경고하고 시민보호하고 빨리 빠질거야.라고 정말로 공론의 자리에서 얘기를 꺼냈다면. 군복을 입고 있는 사람이 거기에 군이 왜 들어갑니까 경찰이 가면되지 물었을텐데”



윤석열 전 대통령

“아니 그 말씀은~”



지귀연 재판장

“일단은 증인 말씀을 끝까지 들어보시죠”(2025년 10월 30일 공판기일)



“부하에게 책임 전가합니까” 울컥한 증인들



이렇듯 윤석열 전 대통령은 피고인의 자리에서 부하직원이었던 증인들 상대로 직접 압박 신문을 계속합니다. 내란우두머리 피고인이 자신을 항변하느라 던지는 질문에 울컥하는 증인들의 모습도 주목받았습니다.

윤석열 전 대통령

(2025년 10월 1일 국군의날 저녁식사 자리 관련) “거기서 무슨 뭐 시국 얘기할 그럴 상황은 아니지 않습니까”



곽종근 전 특수전사령관

“한동훈 얘기 분명히 하셨고. 지금까지 안했던 말씀 차마 안 드렸는데. 한동훈하고 일부 정치인들을 호명하시면서 당신 앞에 잡아오라고 했습니다. 당신이 총으로 쏴서라도 죽이겠다고 했었다. 차마 이때까지 검찰에서도 그런 얘기를 한 적이 없다. 대신 한동훈 얘기만 했다. 오늘 전 대통령께서 그 말씀 안하셨으면 그 얘기 안했을 겁니다. 그런데 그렇게까지 말씀하시니 제가 그 얘기까지 마저 드렸습니다. 앞뒤 상황에서 비상대권, 이런 부분도 분명 제 기억에 있습니다. 더 말씀 안드리겠습니다” (2025년 11월 3일 공판기일)

윤석열 전 대통령

“여인형 방첩사령관도 증인한테 이런 실시간 위치 추척 부탁하는 거 보니까, 이 친구 이거 좀 이상하네 라는 생각이 들었으면~”



홍장원 전 국정원 1차장

“피고인, 부하에게 책임을 전가하시는 건 아니죠?”



윤석열 전 대통령

“위치추적이라는 걸 볼때. 위치추적이 되야 체포고 뭐고 할 거 아닙니까. 아니 저 대통령이 수사를 모르는 사람도 아닌데 내가 지금 그걸 물어보는 거에요”



홍장원 전 국정원 1차장

“정말 답변하는 걸 원하십니까. 평소같으면 합법적인 절차를 통해야 하니 영장이 필요하겠죠. 그런데 비상계엄이 발령됐고. 여인형 사령관이 14명의 정치인이나 주요인사 체포하는 건 이미 탈법적인 상황이지 않습니까” (2025년 11월 24일 공판)



여인형 전 방첩사령관

“억울한 사람 많습니다”

“(홍장원 언급하며) 그 사람도 평생 국가와 국민 위해 헌신한 공직자도. 저희들은 어쩌다 이런 일에 연루돼서 그 사람도 고초받고 있고 저도 고초받고 있습니다” (2025년 11월 24일 공판)



“이런 바보가 어떻게 친위 쿠데타를 합니까”



2026년 1월 13일 최종 결심 공판에서 검찰은 사형을 구형합니다. 최후 진술에 나선 윤석열 전 대통령은 여전히 자신은 헌법을 수호하고자, 국민을 계몽하기 위한 일을 했던 것일 뿐 결코 내란을 저지른 것이 아니라고 혐의를 부인했습니다. 이 수사가 내란이고 자신은 피해자라는 내란수괴 피고인의 주장은 1시간 30분간 이어졌습니다.

윤석열 전 대통령

“국헌문란과 폭동이 안 된다는 것만 헌재에서 잘 설명하면 다 정리가 되겠거니 이렇게 순진하게 생각을 했던 거죠. 이런 바보가 어떻게 친위 쿠데타를 합니까. 친위 쿠데타를 하려면 눈치가 빨라야죠. 정치적 후각이 뛰어나야죠”

“저는 26년간 검찰에서 많은 수사를 했지만 이런 정치적 음모, 이런 치밀한 수사라는 이름으로 내란모의가 기획되고 진행되는지 추호도 몰랐습니다”



꼬박 1년에 걸쳐 160번 넘게 열린 공판. ‘침대 변론’이라는 별칭이 붙을 정도로 피고인 측의 지연 전략이 비판받기도 했습니다. 결심 공판은 밤늦게까지 이틀에 걸쳐 진행됐죠. 내란우두머리죄를 다투는 재판 특성상 법정 안팎은 내내 시끄러웠습니다. 재판부를 향한 말들도 많았는데요. 재판장도 모르진 않았던 것 같습니다.

결심 공판 마무리하며 하나하나 감사하다던 지귀연



지귀연 재판장

“재판 끝내는 마당에 마지막으로 양쪽 모두에 감사하다는 말씀 드리겠다. 검사님들이 사명감 가지고 열심히 공소유지를 위해 최선 다해주시고 재판부 지휘 따라 주셔서”

“변호사님들 협조해주지 않았으면 신속한 재판이 어려웠을 걸로 보입니다. 적법절차 원칙 수호를 위한 프로다운 모습 보여주신 변호사들께도”

“재판부는 최대한 공정하고 신속한 재판을 위해 노력다했지만 미비한 점도 많았을 걸로 생각이 됩니다”



지귀연 재판장

주문을 선고하도록 하겠습니다. 피고인 윤석열을 무기징역에 처합니다.(2026년 2월 19일 1심 선고)



▲ 영상으로 보기!