피아바 ‘2026 서울리빙디자인페어’ 참여
프리미엄 리빙 브랜드 피아바(FIABA)는 오는 25일부터 삼성역 COEX에서 열리는 ‘2026 서울리빙디자인페어’에 참가해 다채로운 신제품을 선보인다.
이번 페어에서 피아바는 브랜드의 디자인 철학과 공간 제안을 집약적으로 담은 부스를 선보인다. 부스 컨셉은 ‘FIABA : AN EDIT’로, ‘삶에 실제로 스며드는 취향’을 주제로 한다. 식탁과 소파를 중심으로 시계, 세라믹 소품 등 총 7개의 피아바 주요 제품군을 카테고리별로 구성해, 일상의 장면 속에서 가구와 오브제가 놓이는 방식을 하나의 편집된 시선으로 제안한다.
제품 라인업 역시 대폭 강화됐다. 특히 이번 전시를 통해 신제품 소파 ‘라브(Lav)’와 ‘엘바(Elva)’를 두종을 동시에 최초 공개할 예정이다. 두 모델은 절제된 실루엣과 편안한 착석감을 기반으로, 다양한 공간에 유연하게 어우러지는 디자인이 특징이다. 이와 함께 올해 초 출시된 ‘마르엔(Maren)’ 소파도 함께 전시되며, 작년부터 이어져 오는 피아바 소파 라인업의 확장된 방향성을 한 자리에서 확인할 수 있다.
테이블 라인업에서도 변화가 돋보인다. 기존 세라믹 테이블 중심의 구성에서 나아가, 이번 페어에서는 유리 및 하이글로시 소재를 적용한 신제품 식탁 2종을 최초로 선보일 예정이며, 소파 테이블 1종도 함께 선보여 다양한 신제품들을 공개할 예정이다. 새롭게 시도하는 소재의 변화를 통해 보다 가볍고 현대적인 공간 연출을 제안하며, 피아바의 디자인 스펙트럼을 한층 넓혔다.
피아바 관계자는 “2026 서울리빙디자인페어는 피아바가 지향하는 공간 철학과 제품 경쟁력을 가장 밀도 있게 보여주는 자리”라며 “가구를 단순히 나열하는 것이 아니라, 삶의 구조와 장면을 함께 제안하는 피아바만의 방식에 주목해 달라”고 전했다.
한편, 2월 25일부터 3월 1일까지 5일간 열리는 2026 서울리빙디자인페어는 국내 최대 규모의 리빙·인테리어 박람회로, 최신 리빙 트렌드와 브랜드 신제품을 한 자리에서 만나볼 수 있는 행사다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
