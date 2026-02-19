원윤종, 한국인 동계 최초·역대 3번째 IOC 선수위원 당선
2018 평창 동계올림픽 봅슬레이 4인승 은메달리스트 원윤종이 동계 종목 출신 최초의 한국인 국제올림픽위원회(IOC) 선수위원으로 당선됐다. 한국인 IOC 선수위원이 나온 건 하계 종목 출신을 포함해 역대 세 번째다.
IOC는 19일(현지시간) 이탈리아 밀라노 선수촌 단장회의홀에서 새 IOC 선수위원 투표 결과를 발표했다. 원윤종은 최종 후보 11명 중 2명을 뽑는 IOC 선수위원 선거에서 전체 1위(1176표)를 차지했다. 이로써 원윤종은 바이애슬론 출신의 2위 요한나 타리함(에스토니아·983표)과 함께 선수위원에 당선됐다.
원윤종은 “믿고 뽑아주신 선수분들께 감사의 인사를 전한다. 앞으로 IOC 선수위원으로서 선수 권리 신장을 위해 최선을 다해 일하겠다”고 밝혔다. 임기는 8년이다. 선수위원은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 참가한 선수들의 직접 투표를 통해 결정됐다.
역대 동계 종목에선 2002년 전이경(쇼트트랙), 2006년 강광배(스켈레톤)가 IOC 선수위원에 도전했지만 뜻을 이루지 못했다. 원윤종은 하계 종목 출신인 유승민 대한체육회장(탁구)과 문대성(태권도)에 이어 세 번째 한국인 IOC 선수위원이 됐다.
IOC 선수위원은 선수들의 목소리를 대변하며 권리 신장에 앞장서는 역할을 한다. 총회 의결권도 행사할 수 있어 사실상 IOC 위원과 동등한 권리를 갖는다. 원윤종의 이번 당선으로 한국은 2명의 IOC 위원을 보유하게 돼 향후 국제 스포츠 외교 강화를 기대할 수 있게 됐다. 앞서 김재열 국제빙상경기연맹(ISU) 회장이 이번 동계올림픽 개막 이틀 전 IOC 집행위원으로 선출됐다.
