구리시, 하반기부터 어르신 택시비 지원…교통복지 강화
어르신 교통비 지원 조례 개정…버스·택시로 확대
경기 구리시가 하반기부터 어르신 교통비 지원 범위를 택시까지 확대해 버스와 택시를 자유롭게 이용할 수 있도록 한다.
구리시는 지난해 4월부터 시행 중인 ‘어르신 교통비 지원 사업’이 큰 호응을 얻고 있는 가운데, 관련 조례를 개정해 지원 범위를 기존 버스에서 택시까지 확대한다고 19일 밝혔다. 이에 따라 만 65세 이상 구리시 거주 어르신은 분기별 3만원 한도 내에서 버스와 택시를 선택해 이용할 수 있게 된다.
그동안은 구리시를 경유하는 버스 이용 시에만 교통비가 지원됐으나, 고령으로 장거리 보행이나 버스 이용이 어려운 어르신들에게는 실질적 혜택이 제한적이라는 의견이 제기돼 왔다. 시는 이를 반영해 지난해 12월 구리시의회 승인을 거쳐 조례를 개정했다.
시는 2026년 3월 시스템 개발 예산을 확보하고 4월 중 시스템 구축을 완료한 뒤, 이르면 6월부터 확대 시행에 들어갈 계획이다. 지원 대상과 분기별 한도는 기존과 동일하게 유지된다.
이번 조치로 어르신들의 외출 기회와 사회활동 참여가 늘고, 의료기관 접근성도 개선되는 등 생활 편의가 크게 향상될 것으로 기대된다.
특히 거동이 불편한 고령자와 교통 취약지역 거주 어르신들에게 실질적인 도움이 될 전망이다. 교통비는 지역 내 농협을 방문해 교통카드를 발급받은 뒤 편의점이나 농협에서 현금을 선충전해 사용하면 되며, 사용 금액은 분기 말 신청 계좌로 환급된다.
시 관계자는 “어르신들께 이동은 곧 삶의 자유이자 행복”이라며 “앞으로도 교통 복지를 강화해 활기찬 노후를 지원하는 촘촘한 복지정책을 지속적으로 확대하겠다”고 밝혔다.
구리=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
