은퇴 후 자영업, 경험 유무 따라 月소득 3배 차이
고용정보원, 자영업 고령자 추적
“직장 연속성 있는 은퇴정책 필요”
평생 일하며 쌓은 업무 숙련도를 은퇴 이후 자영업에도 활용했는지 여부가 은퇴 후 자영업에 뛰어든 고령자들의 소득을 좌우하는 것으로 나타났다.
22일 한국고용정보원이 최근 발간한 ‘고령자의 노동이동: 생애 주된 숙련의 활용 관점에서’ 보고서에 따르면 특정 산업에서 생애 주된 일자리를 유지하며 숙련을 형성한 뒤 해당 분야 자영업으로 이동한 만 55세 고령자의 월 순소득은 421만5000원으로 집계됐다. 이는 2024년 기준 정규직 임금(379만6000원)과 비교해도 높다.
반면 해당 분야에서 일한 경험 없이 그 분야 자영업에 진입한 고령자의 월 순소득은 144만3000원에 그쳤다. 동일 업종에서 숙련을 형성하고 넘어간 경우와 비교했을 때 소득이 3분의 1 수준이다. 이번 분석은 한국복지패널 1차~18차 조사를 활용해 약 17~18년에 걸친 개인의 노동 이력을 추적한 결과다.
다만 동일 산업에서의 경험이 있다 해도 그 기간이 길지 않은 경우 소득 개선으로 이어지진 않았다. 업종 경험이 1~3년으로 생애의 주된 숙련 수준으로 형성되지 않은 경우 고령 자영업자의 월 순소득은 170만5000원에 불과했다. 무경험 집단과 큰 차이를 보이지 않은 것이다.
자영업뿐 아니라 임금근로 재취업 성과에서도 유사한 경향이 나타났다. 보고서는 고용보험 행정자료를 활용해 고령 임금근로자의 재취업을 분석한 결과, 재취업 일자리와 이전 직장의 산업이 일치할수록 임금 수준이 높고 임금 하락 폭도 완화되는 경향이 확인됐다고 밝혔다.
그럼에도 고령 자영업자들이 진입한 업종을 살펴보면 ‘무경험 창업’ 비중이 높게 나타났다. 보건·사회서비스업 자영업 고령자의 57.5%는 과거 임금근로 기간 동안 해당 업종에 종사한 경험이 전혀 없었다. 부동산업(26.4%), 농림·어업 및 광업(19.1%), 숙박·음식점업(12.2%), 도소매업(11.2%) 등에서도 생애 주된 일자리와 무관한 업종으로의 자영업 진입이 확인됐다.
연구진은 “동일 산업 내에서 축적된 숙련이 자영업 사업소득에 정(+)의 영향을 미친다”며 “또 “은퇴 과정에서 새로운 숙련을 습득하는 데에는 한계가 있는 만큼 생애 직장에서 축적한 숙련의 연속성을 담보하는 방향으로 정책을 설계할 필요가 있다”고 제언했다.
