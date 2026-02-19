부재와 화해, 용서에 대해…칸·아카데미 주목한 ‘센티멘탈 밸류’
십수년간 가족을 떠나 지낸 영화감독 구스타브(스텔란 스카스가드)가 아내의 장례를 위해 집에 돌아온다. 그는 연극 배우가 된 큰딸 노라(레나테 레인스베)에게 “너를 위해 쓴 각본”이라며 자신의 신작 주연을 제안한다. 동생과 달리 아버지가 불편한 노라는 거절한다. 결국 그 배역은 할리우드 스타 레이첼(엘 패닝)에게 돌아가는데, 레이첼은 인물을 이해하기 어려워 고민에 빠진다.
제78회 칸영화제 심사위원대상 수상작 ‘센티멘탈 밸류’가 18일 국내 개봉했다. 오랫동안 부재했던 아버지가 장성한 자매의 삶에 다시 들어오며 벌어지는 이 이야기는 실제로 두 딸의 아빠인 요아킴 트리에 감독의 개인적 배경과 삶의 변화에서 출발했다. 영화의 제목은 타인과 관계없이 자신에게 유독 중요하게 여겨지는 ‘정서적 가치’를 의미한다.
영화는 3대에 걸친 가족의 이야기를 펼쳐낸다. 구스타브의 어머니는 젊은 시절 반나치 선전운동에 앞장서다 붙잡혀 고문당한 치명적 트라우마를 안고 살았다. 노라는 연극 배우이면서도 극심한 무대 공포증을 겪고 있다. 어머니와 구스타브, 그리고 딸 노라에게는 공통점이 있다. 가장 가까운 가족에게조차 좀처럼 속내를 드러내지 못한다는 점이다.
차분한 시선으로 한 가족의 일상을 들여다보며 역사적 아픔과 대를 잇는 비극의 굴레까지 엮어내는 연출 솜씨가 유려하다. 과거와 현재를 잇는 집이라는 공간과 그 안에 흐르는 예술가적 기질을 통해 부녀는 도무지 이해할 수 없었던 서로를 받아들이게 된다. 끝내 용서와 화해에 도달하는 엔딩의 여운이 짙게 남는다.
어색한 공기 속 미세한 표정 변화로 인물의 복잡한 심리를 표현한 배우들의 연기가 감탄을 자아낸다. ‘센티멘탈 밸류’가 다음 달 열리는 제98회 아카데미 시상식에서 몇 개의 트로피를 들어 올릴지 주목된다. 작품상, 감독상, 여우주연상, 남우조연상 등 9개 부문 후보에 올라 있다. 러닝타임 133분, 15세 관람가.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
