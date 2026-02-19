롯데 선수 4명 도박 혐의 고발… 부산경찰 접수

대만 전지훈련 중 도박장 방문 의혹

국민신문고 통해 고발장 접수

구단, KBO 신고 후 귀국 조치

부산경찰청 전경. /국민일보DB

부산경찰청이 대만 현지 도박장을 방문한 롯데 자이언츠 소속 선수 4명에 대한 고발장을 정식 접수했다.



부산경찰청은 19일 나승엽·고승민·김동혁·김세민 선수에 대한 도박 혐의 고발장을 국민신문고를 통해 접수했다고 밝혔다. 고발 주체는 개인인 것으로 파악됐다.



고발장에는 선수들이 대만 전지훈련 기간 중 현지 도박장을 방문했다는 내용과 함께 100만원이 넘는 경품을 받았다는 의혹 등이 담긴 것으로 전해졌다. 일부 선수의 지난해 방문 주장도 포함된 것으로 알려졌다.



형사기동대는 고발 내용을 검토한 뒤 혐의 유무를 수사할 방침이다.



앞서 롯데 자이언츠는 해당 선수들이 대만에서 불법으로 분류된 장소를 방문한 사실을 확인했다며 지난 14일 이들을 즉각 귀국 조치하고 한국야구위원회(KBO) 클린베이스볼센터에 신고했다. 구단은 KBO 상벌위원회 결과와 별도로 자체 징계도 검토 중이다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



