포천시, 과천 경마장 이전 TF 출범…“유치 본격화”
경기 포천시가 과천 경마장 이전 유치를 위해 부시장 단장의 전담 TF를 구성하고 본격 대응에 나섰다.
포천시는 부시장을 단장으로 하는 ‘과천 경마장 이전 대응 태스크포스(TF)’를 설치하고 유치 전략 수립에 착수했다고 19일 밝혔다. 시는 경마장 이전이 세수 확대와 대규모 개발 효과로 이어질 수 있는 중대 사안으로 보고, TF를 중심으로 선제적 대응 체계를 구축한다는 방침이다.
TF는 이전 후보지 검토를 비롯해 기반시설 여건 분석, 관련 법·제도 검토, 유관기관 협력, 지역 수용성 확보 방안 마련 등 유치 추진 전반을 총괄하는 실무 협업 체계로 운영된다. 시는 TF 출범과 동시에 부지 검토와 종합 대책 마련에 들어갔으며, 접근성·정주 여건·확장 가능성 등 핵심 입지 요소를 중심으로 타당성을 분석하고 있다.
시는 추진 동력 강화를 위해 부시장 주재 연석회의를 잇달아 개최하고 있다. 13일 열린 첫 회의에서는 TF 운영 방향과 역할 분담, 단기 추진 과제를 확정했으며, 19일 후속 회의에서는 후보지 검토 현황과 대응 시나리오를 공유하고 부서별 실행 과제를 점검했다.
시는 경기북부 균형발전과 지역경제 파급효과를 함께 고려해 이전 후보지로서의 경쟁력을 종합적으로 검토하고, 입지 여건과 개발 효과, 교통·환경 영향 등을 체계적으로 정리해 유치 논리를 강화할 계획이다. 필요 시 관계기관과의 협의도 단계적으로 추진한다는 구상이다.
시 관계자는 “과천 경마장 이전 논의가 공론화된 만큼 TF를 중심으로 후보지 검토부터 협의 전략 수립까지 속도감 있게 추진하고 있다”며 “경기북부 균형발전과 지역경제 활성화에 기여할 수 있도록 체계적인 유치 활동을 이어가겠다”고 말했다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사