광주지검, 탈취 비트코인 320개 전량 회수…내부감찰 지속
최종 이체된 지갑 특정해 회수 조치
광주지검은 19일 압수·보관 중 탈취된 320개 상당의 비트코인을 전량 회수했다고 19일 밝혔다.
광주지검은 범죄 수익으로 압수 관리하는 과정에서 지난해 8월쯤 피싱사이트에 접속해 탈취당했던 비트코인 320.88개(현재 시세 350억원 상당) 전량을 회수했다고 이날 밝혔다.
검찰은 탈취 사실을 인지한 지난달 16일 이후 비트코인이 최종 이체된 지갑을 특정했다. 이후 해당 지갑을 실시간 점검하며 국내외 가상화폐 거래소를 통해 거래 차단 및 회수 조치를 완료했다고 검찰은 설명했다.
검찰은 또 비트코인 탈취와 관련 자체 내부 감찰은 계속 진행중이라고 밝혔다. 현재까지 검찰에 체포된 피의자 또는 입건된 내부자는 없다.
회수된 비트코인 전량은 검찰이 따로 만든 전자지갑에 안전하게 보관되고 있는 것으로 전해졌다.
검찰은 피싱 사이트 운영자와 도메인 등록 업체 등에 대한 전방위 수사를 벌이고 있다. 또 업무 인수인계 과정에서 담당 수사관 5명의 구체적인 과실이 있는지 수사와 감찰을 벌이고 있다.
검찰 관계자는 “엄정한 수사로써 사건의 전모를 명백히 밝힐 것”이라고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
