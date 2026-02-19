日언론 “윤 전 대통령 무기징역”…내란수괴 혐의 긴급 타전

촛불행동 관계자들이 19일 서울중앙지법 인근에서 12·3 비상계엄과 관련해 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에 대한 1심 선고 생중계를 시청하고 있다. 이날 재판부는 윤 전 대통령에게 무기징역을 선고했다. 연합뉴스

내란수괴죄의 법정형이 사형 또는 무기징역뿐이라는 점을 언급하며, 특별검사팀이 지난 1월 결심 공판에서 사형을 구형했으나 법원은 무기징역을 선고했다고 설명했다.