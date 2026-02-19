부산, 국내 첫 STO 장외시장 진입… 비단 참여 KDX 예비인가
금융위, 수익증권 장외중개 예비인가 의결
한국거래소·BNK 등 ‘부산 컨소’ 참여
블록체인 특구 실증, 제도권 시장 확장
부산이 국내 최초 토큰증권(STO) 장외거래시장 구축에 참여하며 디지털금융 중심지로 도약할 발판을 마련했다.
19일 부산디지털자산거래소 비단(Bdan)에 따르면 금융위원회는 지난 13일 정례 회의에서 수익증권 장외거래중개업 예비인가 안건을 의결했다. 한국거래소(KRX)가 주도하는 KDX 컨소시엄과 NXT 컨소시엄이 예비인가 사업자로 선정됐다.
이 가운데 KDX 컨소시엄에는 부산에 본사를 둔 한국거래소와 BNK금융그룹(부산은행·경남은행·BNK투자증권), 비단 등 부산 지역 금융·디지털 기업들이 참여했다. 지역 금융권과 디지털 기업이 함께 이름을 올리며 ‘부산 컨소시엄’이라는 평가도 나온다.
이번 선정은 블록체인 기반 실물자산 유통을 제도권 금융시장으로 편입하는 첫 단계라는 점에서 의미가 크다. 특히 서울 중심의 전통 금융 구조와 달리, 지역 금융기관과 디지털 기업이 함께 참여한 모델이 제도권에서 공식 인정받았다는 데 무게가 실린다.
부산은 그동안 블록체인 규제자유특구를 통해 기술 실증과 산업 생태계 조성에 힘을 쏟아왔다. 이번 STO 장외 거래소 추진은 그간의 실증 경험을 제도권 시장으로 확장하는 전환점이 될 전망이다. 본인가를 거쳐 거래소가 부산에 설립될 경우, 선박·항만·물류 등 지역 특화 산업과 연계한 자산 토큰화도 본격화할 것으로 기대된다.
김상민 비단 대표는 “서울이 전통 금융의 중심이라면 부산은 디지털금융 중심지로 차별화할 수 있는 계기를 맞았다”며 “실물자산 기반 디지털자산 유통 경험을 바탕으로 글로벌 디지털금융 허브로 도약하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사