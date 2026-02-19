사진 찍다 추락… 마라도서 관광객 부자 동반 익수 후 구조
제주 마라도 방파제에서 사진을 찍던 아버지와 아들이 함께 물에 빠지는 사고가 발생했다.
제주소방안전본부에 따르면 19일 오후 1시35분쯤 서귀포시 마라도 신작로방파제 인근에서 사진을 찍던 10살 아들이 미끄러져 바다에 추락했고, 아들을 구하려던 50대 아버지까지 함께 물에 빠졌다.
사고 직후 상황을 목격한 낚시객이 주변에 구조를 요청하자, 인근에 있던 마라전담의용소방대 관계자가 즉시 119에 신고하고 의용소방대 비상 소집을 가동했다.
구조대가 도착했을 당시 민간에서 구명동의를 던졌으나 익수자에게 닿지 못해 두 사람은 극심한 체력 저하 상태였다. 이에 마라전담의용소방대장이 직접 입수해 아버지와 아들을 구했다.
구조된 아버지는 산소 수치가 떨어지고 심한 구토 증상을 보여 제주시 내 병원 중환자실에서 치료를 받고 있다. 아들은 큰 부상 없이 병원으로 이송됐다.
