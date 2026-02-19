샷감 때문에 어제까지 울었던 이소미 오늘은 웃었다…혼다 LPGA타일랜드 첫날 공동 3위
공동 선두 그룹 1타차 추격
샷감이 올라 오지 않아 너무 속상한 나머지 대회 개막을 하루 앞두고 왈칵 눈물까지 쏟아졌다. 하지만 막상 코스에 들어 서니 걱정했던 것과는 다른 결과가 나왔다.
이소미(26·신한금융그룹)가 혼다 LPGA 타일랜드 첫날 공동 3위에 이름을 올렸다.
이소미는 19일 태국 파타야의 시암CC 올드코스(파72·6649야드)에서 열린 혼다 LPGA 타일랜드(총상금 180만 달러) 첫날 1라운드에서 보기없이 버디만 6개를 솎아내 6언더파 66타를 쳤다.
최혜진(26·롯데) 등과 함께 공동 선두에 1타 뒤진 공동 3위에 자리했다. 차네트 완나센과 나사 하타오카(일본)가 나란히 7타씩을 줄여 리더보드 맨 윗자리에 이름을 올렸다.
이소미는 올해로 LPGA투어 3년차가 된다. 작년에 2인 1조 경기인 다우 챔피언십에서 팀 동료인 임진희(27·신한금융그룹)와 짝을 이뤄 1승을 거두었다.
이소미는 라운드를 마친 뒤 “사실 어제까지 샷감이 올라오지 않아 걱정했다”라며 “오늘 아침 연습 때까지도 마찬가지였다. 그런데 다행히도 시합에 들어가면서 달라졌다. 아직 마음에 들 정도는 아니지만 조금씩 나아지는 것 같아 다행이다”고 했다.
이소미는 작년에 샷감이 절정이었다. 한 차례 우승 포함해 톱10에 8차례나 입상하면서 CME 글로브 랭킹 10위로 시즌을 마쳤다.
하지만 계속 경기를 하면서 체력적 부담이 커서인지 시즌 막바지로 가면서 샷감이 흔들리기 시작했다. 게다가 충분한 휴식을 위해 예년에 비해 동계 전훈 기간을 짧게 가진 것도 한 원인이었다. 한 달간 골프채를 전혀 잡지 않기도 했다.
그는 “그 여파 때문인지 내가 갖고 있는 안좋은 습관들이 나오기 시작했다. 작년 샷감만 유지하면 성공이라 생각했는데 여의치 않았다”고 했다.
이소미의 고질적 습관은 긴장하거나 컨디션이 좋지 않을 때 나타난다. 백스윙이 작아지거나 다운스윙 때 스피드를 내기 위해 힘을 과도하게 많이 쓰는 경향이다.
그는 그것을 잡기 위해 파타야 입성전에 태국 치앙라이에서 스승 한연희 코치와 스윙을 점검했다.
이소미는 “이제 60%는 잡은 것 같다. 80%만 잡아도 좋겠다”며 “이번 아시안 스윙에서는 당장의 목표보다는 내 스윙을 작년 수준으로 끌어 올리는 것에 방점을 찍고 있다”고 했다.
이어 “내일도 오늘 처럼 잘치면 좋겠지만 그 전보다 스윙이 낫다는 확신만 든다면 그것으로 만족한다”고 했다.
이소미는 이 대회를 마친 뒤 싱가포르에서 열리는 HSBC 월드 레이디스 챔피언십까지 출전한 뒤 귀국해 2주간 샷 점검 시간을 가질 계획이다.
영어가 생각보다 늘지 않아 고민이라는 이소미는 “첫 단추를 잘 꿰었으니까 이번 대회도 유종의 미를 거두면 좋겠지만 진짜 목표는 메이저 우승이다”며 “그것을 위해 계속 노력하겠다”고 각오를 다졌다.
파타아(태국)=정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
