與 “조희대 사법부가 사법정의 흔든 것” “역사의 오점”

윤석열 전 대통령 내란 우두머리 1심 선고…무기징역 선고 두고 여당 비판 쏟아져

사면금지법 제정 목소리도

내란의 동기에 대해 여전히 국회탓을 하는 것을 그대로 받아들여 내란의 본질을 외면했다. 특검은 즉시 항소하라”며 “

사면금지법을 바로 처리하겠다”고 공언했다.

오늘의 판결은 대한민국 법치주의 역사에 오점으로 남을 것”이라며 “

어제의 범죄를 벌하지 않으면 내일의 범죄에 용기를 주는 것”이라고 말했다. 이어 지귀연 부장판사가 판시한 양형 사유가 ‘기계적’이라며 “특검은 즉각 항소하여 흐트러진 정의를 바로잡아야 한다”고 짚었다.

이건태 의원은 “