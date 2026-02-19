오세훈, 尹 무기징역에 “‘절윤’은 피할 수 없는 보수의 길”
오세훈 서울시장은 19일 윤석열 전 대통령이 내란 우두머리 혐의로 무기징역을 선고받은 데 대해 “‘절윤’(윤 전 대통령 절연·絶尹)은 피해 갈 수 없는 보수의 길”이라며 “비록 고통스럽더라도 저는 그 길을 계속 가겠다”고 밝혔다.
오 시장은 이날 페이스북에 올린 ‘늦었지만 오늘부터 새롭게 태어나야 합니다’라는 제목의 글에서 “12·3 비상계엄으로 뜻하지 않게 충격과 혼란을 겪으셔야 했던 국민 여러분께 다시 한번 머리 숙여 깊이 사과드린다”며 이같이 말했다. 그러면서 “사법부의 엄중한 선고 앞에 대통령을 배출한 정당의 일원으로서 참담함을 느낀다”고 덧붙였다.
오 시장은 12·3 비상계엄 사태에 대해 국민의힘이 반복적으로 사과해야 한다고 강조했다. 그는 “국민께서 반성과 참회의 진정성을 받아주신다면, 국민의힘을 향한 실망과 화가 녹아내리실 수 있다면, 백번이고 천 번이고 저부터 한분 한분의 손을 잡고 말씀드리겠다”고 약속했다.
오 시장은 절윤이 야당 내부 분열을 일으킬 것이란 주장에 대해선 “그것은 분열이 아니라, 곪은 상처 부위를 도려내고 새살을 돋게 하기 위한 과정”이라고 강조했다.
또 “제게는 서울과 수도권에서 뛰고 있는 유능한 후보들과 함께 (6·3 지방선거에서) 국민의 선택을 받고 새로운 보수의 길을 열어야 할 책임이 있다”고 설명했다. 그러면서 “국민의힘이 달라진 모습으로 국민 앞에 다시 설 수 있도록, 실력 그대로를 정정당당히 평가받을 수 있도록, 어떤 어려움이 있더라도 저에게 주어진 역할을 굳건히 해나가겠다”고 덧붙였다.
