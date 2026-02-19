30번 거절에도 포기 안 한 구급대…쌍둥이 무사 출산[아살세]
구급대원들의 발 빠른 대처로 갑작스러운 조산 위기에 처한 쌍둥이 산모가 무사히 병원에 이송돼 두 아이를 품에 안았다. 구급대의 헌신적인 움직임은 ‘칭찬합니다’ 게시판을 통해 뒤늦게 알려졌다.
119 신고가 접수된 것은 지난달 24일 밤 10시2분쯤이었다. 장소는 경기도 부천 소사구 괴안동. 신고는 “차 안에서 양수가 터졌다”는 내용이었는데, 신고자는 임신 35주차 쌍둥이 산모 A씨의 남편이었다.
부부는 평소 다니던 병원으로 향하던 중 병원으로부터 “산부인과와 소아과 당직 의사가 없어 출산이 어렵다”는 연락을 받고 길 위에 멈춰 설 수밖에 없었다.
토요일 밤, 쌍둥이 조산이 우려되는 상황. 병원을 찾는 일은 쉽지 않았다. 부천소방서 소속 유영일·문소희·전영찬 구급대원은 구급차 안에서 인근 의료기관 16곳에 전화를 돌렸지만 모두 “수용 불가” 답변뿐이었다.
곧바로 경기 구급상황관리센터에도 상황을 전파했고, 센터는 경기·인천·서울 지역 병원을 추가로 수소문했다. 15곳 넘게 거절을 당한 끝에야 수원의 한 대학병원에서 “산모를 받을 수 있다”는 연락이 왔다.
신고 접수 1시간 38분 만인 밤 11시 40분쯤 구급대는 무사히 산모를 병원으로 이송했다. A씨는 이틀 뒤인 26일, 건강한 쌍둥이 딸을 출산했다.
부부는 최근 경기도소방재난본부 홈페이지 ‘칭찬합시다’ 게시판에 사연을 올려 감사 인사를 전했다. A씨의 남편은 “응급실 뺑뺑이 기사를 볼 때 ‘나한테는 일어나지 않겠지’라고 생각했는데 일어날 수 있는 일이었다”며 “출동한 구급대원과 상황실에 계신 분들 덕분에 예쁜 쌍둥이 딸을 건강하게 출산할 수 있었다. 감사드린다”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사