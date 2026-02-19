시사 전체기사

오부명 경북경찰청장 직위해제…수사부장이 직무 대리

입력:2026-02-19 17:05
경찰청, 헌법존중 정부혁신 태스크포스가 발표한 징계 대상자들에게 통보



경북경찰청은 12·3 비상계엄에 연루된 의혹을 받는 오부명 경북경찰청장이 직위 해제됨에 따라 송병선 수사부장이 직무를 대리한다고 19일 밝혔다.

송 부장은 후임 청장이 임명될 때까지 당분간 경북경찰청을 이끈다.

오 전 청장은 비상계엄 당시 경비부서 등을 담당하는 서울경찰청 공공안전차장으로 근무했다.

경찰청은 최근 헌법존중 정부혁신 태스크포스(TF)가 발표한 징계 요구 대상자들에게 19일부로 직위해제 등을 통보했다.

오 전 청장은 이날 “그동안 보내주신 격려와 응원으로 APEC 정상회의를 성공적으로 마칠 수 있었고 도민의 일상도 잘 지킬 수 있었다”며 “경북경찰에 대한 변함없는 관심과 성원을 부탁드린다”며 이임인사를 했다.

안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr

