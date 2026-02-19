파주시, 군 장병 할인업소 200곳까지 확대 추진
경기 파주시가 군 장병 할인업소를 200곳까지 확대하고 참여 업소에 대한 지원을 강화한다.
파주시는 군 장병의 사기 진작과 지역경제 활성화를 위해 ‘군 장병 할인업소’를 확대 운영하고, 올해 신규 업소 약 20곳을 추가 발굴해 총 200곳 달성을 목표로 한다고 19일 밝혔다. 현재 지역 내 음식점과 숙박업소 등 185개 업소가 참여하고 있다.
군 장병 할인업소는 업소를 이용하는 장병에게 10% 이상 요금 할인 또는 이에 상응하는 서비스를 제공하는 제도다. 시는 참여 업소의 지속적인 운영을 유도하기 위해 지원책을 한층 강화한다.
우선 모든 참여 업소에 종량제 봉투를 희망 규격에 맞춰 지원하고, 할인 실적이 우수한 업소에는 화장지와 주방세제 등 선호도가 높은 위생용품을 추가 지급할 계획이다. 군 장병 방문 실적에 따라 혜택을 차등 지원해 자발적 참여를 확대한다는 방침이다.
또 매장 내에 군 장병이 참여할 수 있는 QR코드를 부착해 만족도 조사를 실시하고, 이용 현황과 선호 업종을 분석해 신규 지정 대상 업소를 발굴할 예정이다.
제도의 신뢰성 확보를 위한 관리도 강화한다. 소비자식품위생감시원을 활용해 위생 및 운영 상태를 점검하고, 매장 내 할인 내용을 표시하지 않거나 최근 2년간 이용 실적이 없는 업소는 지정을 취소하는 등 체계적으로 관리할 계획이다.
군 장병 할인업소 현황은 파주시청 누리집과 스마트 전자지도를 통해 확인할 수 있으며, 시는 군부대와 유관기관에 홍보물을 배부하는 등 홍보도 강화할 예정이다.
장혜현 시 위생과장은 “군 장병 할인업소 지원은 장병에게는 실질적인 우대 혜택을, 지역 소상공인에게는 매출 증대 효과를 주는 상생 사업”이라며 “올해 200곳 달성을 통해 군과 지역사회가 함께 발전할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사