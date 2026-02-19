조국 “사면법 개정 필요…내란범 사면 금지”
윤석열 전 대통령이 19일 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받자, 조국 조국혁신당 대표는 “내란범에 대한 사면을 금지하거나 국회의 동의를 얻을 경우에만 가능하게 제한하는 사면법 개정이 필요하다”고 밝혔다.
조 대표는 이날 유튜브를 통해 메시지를 내고 “국민 여러분의 오랜 인내 끝에 윤석열에 대한 단죄가 내려졌다”며 이같이 말했다.
이어 “여전히 윤석열과 내란을 옹호하는 정치세력에 대한 단호한 심판이 필요하다”며 “오는 6월 지방선거에서 연대해 국민의힘을 제로로 만들자”고 덧붙였다.
박병언 혁신당 선임대변인은 논평에서 “무기징역이라는 중형을 선고하면서도 국민적 논란을 오히려 증폭시키는 판결 이유는 매우 부적절했다”고 평가했다.
그러면서 “공범들에 대한 일부 무죄나 양형의 사유도 납득하기 어렵다”며 “즉각 항소해야 할 것”이라고 말했다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사