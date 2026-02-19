골드만삭스 “구리·리튬, 금만큼 안오른다”…공급 과잉 경고
최근 금값이 사상 최고치를 경신하며 원자재 시장 전반의 투자 심리를 자극하고 있지만, 구리나 리튬 같은 산업용 원자재는 금과 같은 폭발적인 상승세를 기대하기 어렵다는 분석이 나왔다. 생산자들이 가격 상승에 맞춰 공급량을 늘릴 것으로 예상되기 때문이다.
19일 글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스는 최근 보고서를 통해 “금 가격이 기록적인 고공 행진을 이어가고 있지만, 다른 원자재 자산들은 금의 궤적을 그대로 따라가지는 않을 것”이라고 전망했다.
지정학적 긴장과 정책 불확실성 속에서 각국 정부와 투자자들이 ‘안전 자산’으로 금을 찾고 있지만, 산업재는 공급 반응 속도가 가격 상승을 제한할 것이라는 설명이다.
골드만삭스의 리나 토마스, 다안 스트루이벤, 사만다 다트 등 애널리스트 팀은 “구리, 셰일 오일과 같은 원자재 시장에서는 가격 신호에 따라 생산자들이 신속하게 공급을 늘릴 수 있다”며 “이러한 공급 반응은 보험적 성격의 수요 급증을 상쇄하는 완충 역할을 할 것”이라고 분석했다.
특히 리튬 시장에 대해서는 비관적인 전망을 내놨다. 보고서는 2026년 리튬 평균 가격이 톤당 8900달러 수준까지 떨어질 것으로 내다봤다.
이는 생산자들이 시장 수요를 초과하는 생산 능력을 지속적으로 확충하고 있어 공급 과잉 압력이 해소되지 않고 있기 때문이다. 골드만삭스는 “낮은 가격이 한계 기업들의 프로젝트 지연을 유발하는 ‘공급 조정’이 선행되어야만 2027년 이후 점진적인 반등이 가능할 것”이라고 진단했다.
반면 금값은 중앙은행들의 강력한 매수세와 지정학적 불안, 달러화 변동성에 대한 헤지 수요가 겹치며 2023년부터 가파르게 상승했다.
특히 지난달 28일에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 군사적 대응을 시사한 직후 온스당 5500달러를 일시 돌파하기도 했다. 지난해 금값 상승률은 65%에 달해 1979년 이후 최대 폭을 기록했다.
금 외에도 최근 구리와 은 등 금속 가격은 인공지능(AI) 산업 확장에 따른 데이터센터 구축, 전력 인프라 투자, 전자 제품 생산 증가 등의 영향으로 강세를 보이고 있다. 국제통화기금(IMF)의 세계 원자재 가격 지수는 지난 1월 5.24% 상승하며 2022년 8월 이후 가장 큰 월간 상승 폭을 기록했다.
HSBC는 원자재 시장이 1년 이상 지속될 수 있는 ‘슈퍼 불(Super Bull·초강세장)’ 국면에 진입했다고 진단했다. HSBC는 지난달 30일 케빈 워시 전 연준 이사가 차기 연준 의장으로 거론되며 금과 은 가격이 급락했음에도 불구하고, 2026년 원자재 종합 가격이 8% 상승할 것으로 전망했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사