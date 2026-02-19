시사 전체기사

‘무기징역’에 굳은 표정 보인 尹…‘윤어게인’에 미소

입력:2026-02-19 16:37
공유하기
글자 크기 조정
19일 서울역 대합실에서 시민들이 12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에 대한 1심 선고공판 TV 생중계를 시청하고 있다. 연합뉴스

내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령이 1심에서 무기징역을 선고받았다. 선고 내내 굳은 표정을 유지하던 그는 방청석에서 지지자들의 응원에는 옅은 미소를 보였다.

서울중앙지법 형사25부(부장판사 지귀연)는 19일 오후 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건 1심 선고기일을 열고 그에게 무기징역을 선고했다.

이날 윤 전 대통령은 흰 와이셔츠에 짙은 남색 정장을 착용한 채 법정에 출석했다. 왼쪽 가슴에는 수인번호 ‘3617’이 적힌 명찰이 부착돼 있었다. 머리가 하얗게 센 윤 전 대통령은 법정에 들어선 직후 재판부를 향해 가볍게 고개를 숙여 인사했다.

약 1시간가량 이어진 선고 공판 내내 윤 전 대통령은 별다른 감정 표현 없이 정면을 응시하거나 재판부를 바라봤다.

내란죄 성립 여부 등에 대한 판단이 설명될 때는 고개를 숙이거나 입술을 깨무는 모습도 보였다. 형이 선고되는 순간에도 자세를 바로 세운 채 입을 굳게 다문 모습이었다.

선고가 마무리된 뒤에는 변호인들과 악수하며 짧게 대화를 나눴고, 재판부를 향해 다시 한번 인사했다.

윤 전 대통령은 퇴정 과정에서 방청석 일부에서 “대통령님 힘내세요” 등의 외침이 나오자 고개를 돌려 바라보며 미소를 지은 채 법정을 빠져나갔다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
디지털뉴스부
백재연 기자
1034
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘충주맨’ 김선태, 청와대 가나… 靑 “공직 더 하겠나” 물어
[속보] 법원 내란우두머리 尹에 무기징역 선고
“역대급 폭락장 온다”…‘부자 아빠’의 경고
배달 완료 20분 뒤 ‘주문 취소’… 자영업자들 분통
‘남성 모텔 연쇄사망’ 20대 여성 구속송치…살인죄 적용
“6만불 붕괴도 가능” 비트코인, 9800만원대로 또 추락
“박나래 수사 경찰 책임자, 박나래 변호 로펌 재취업”
쇼트트랙 첫 금…여자 계주, 8년 만에 정상 탈환
국민일보 신문구독