‘무기징역’에 굳은 표정 보인 尹…‘윤어게인’에 미소
내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령이 1심에서 무기징역을 선고받았다. 선고 내내 굳은 표정을 유지하던 그는 방청석에서 지지자들의 응원에는 옅은 미소를 보였다.
서울중앙지법 형사25부(부장판사 지귀연)는 19일 오후 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건 1심 선고기일을 열고 그에게 무기징역을 선고했다.
이날 윤 전 대통령은 흰 와이셔츠에 짙은 남색 정장을 착용한 채 법정에 출석했다. 왼쪽 가슴에는 수인번호 ‘3617’이 적힌 명찰이 부착돼 있었다. 머리가 하얗게 센 윤 전 대통령은 법정에 들어선 직후 재판부를 향해 가볍게 고개를 숙여 인사했다.
약 1시간가량 이어진 선고 공판 내내 윤 전 대통령은 별다른 감정 표현 없이 정면을 응시하거나 재판부를 바라봤다.
내란죄 성립 여부 등에 대한 판단이 설명될 때는 고개를 숙이거나 입술을 깨무는 모습도 보였다. 형이 선고되는 순간에도 자세를 바로 세운 채 입을 굳게 다문 모습이었다.
선고가 마무리된 뒤에는 변호인들과 악수하며 짧게 대화를 나눴고, 재판부를 향해 다시 한번 인사했다.
윤 전 대통령은 퇴정 과정에서 방청석 일부에서 “대통령님 힘내세요” 등의 외침이 나오자 고개를 돌려 바라보며 미소를 지은 채 법정을 빠져나갔다.
