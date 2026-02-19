로잔콩쿠르 준우승 염다연 “홈스쿨링으로 아빠에게 혹독하게 배웠어요”
발레학교 대신 해외 발레단 연수단원 입단 고려중
염지훈 원장 “예술학교와 홈스쿨링 모두 장단점 있어”
“예고 대신 홈스쿨링을 선택했기 때문에 학창 시절을 친구들과 보내지 못한 아쉬움이 있죠. 하지만 해외 발레단 입단이라는 목표를 위해 아빠와 함께 발레에만 집중했습니다.”
최근 세계적 권위의 스위스 로잔 발레 콩쿠르에서 준우승과 관객상을 차지한 염다연(17)은 19일 서울 서초구 코리아유스발레스타즈 스튜디오에서 열린 기자간담회에서 이런 수상 소감을 밝혔다. 염다연의 이번 수상은 제도권 교육 대신 아버지인 염지훈 발레 웨스트 스튜디오 원장과 홈스쿨링으로 얻은 결과라는 점에서 특히 주목받고 있다.
이날 기자간담회에 함께 참석한 염 원장은 “다연이의 로잔 콩쿠르 수상 이후 국내 발레계에서 홈스쿨링이 화두가 된 것 같다. 과거 예고에서 학생을 가르쳤던 발레 교사로도 일했던 만큼 홈스쿨링에 대해 이야기하기 조심스럽다”면서 “예술학교와 홈스쿨링 모두 장단점이 있다. 홈스쿨링의 장점은 선택과 집중을 할 수 있다는 점이다. 다만 학생의 의지, 부모의 지원, 발레 교사의 교육이라는 삼박자가 잘 맞아야만 성공한다. 그렇지 않으면 실패할 확률도 높다”고 강조했다.
염 원장은 유니버설 발레단과 로열 뉴질랜드 발레단 솔리스트를 거쳐 국립발레단 발레마스터로 활동했다. 염다연은 염 원장이 운영하는 학원에서 5살 무렵부터 자연스럽게 발레를 배웠다. 초등학교 5학년 때 처음 나간 콩쿠르는 염다연이 발레를 전공으로 선택하는 계기가 됐다. 염다연은 “무대에 오르기 전에 작품 순서가 생각나지 않을 정도로 머리가 하얬다. 그런데, 막상 무대에서 조명과 사람들의 시선을 받자 내 몸의 무게감이 느껴지지 않으면서 나는 듯한 느낌으로 춤을 췄다”면서 “무대에 내려왔을 때 너무나 벅찬 느낌이 들어서 발레를 전공하기로 마음 먹었다”고 밝혔다.
예술계에서 엘리트 교육 코스인 예중-예고 대신 염다연은 일반 중학교를 졸업했다. 화려한 테크닉을 빨리 배우는 것보다 체력과 기본기를 탄탄히 다지는 것이 중요하다고 생각한 염 원장의 결정이었다. 이후 예고 진학 대신 홈스쿨링을 선택해 발레에 전념한 염다연은 지난 2024년 코리아국제발레콩쿠르 1위와 서울국제무용콩쿠르 2위, 지난해 미국 유스아메리카그랑프리 파이널리스트에 오르는 등 기량을 끌어올렸다. 특히 지난해 코리아발레스타즈의 ‘지젤’ 전막 공연에 16세라는 최연소 나이에 주역으로 데뷔하기도 했다.
염다연은 “발레랑 병행하며 중학교에 다니다 보니 시간이 좀 아깝다는 생각이 들어 아빠에게 홈스쿨링을 하고 싶다고 말씀드렸다. 아빠가 처음에는 반대하다가 중학교를 졸업한 뒤에 다시 생각해보자고 말씀하셨고, 중학교 졸업할 때도 내 뜻이 굳건하자 아빠가 받아들이셨다”고 되돌아봤다. 이어 “홈스쿨링을 하면서 아빠한테 많이 혼나기도 하고 싸우기도 했다. 그래서 다른 학원에서 배워야겠다는 생각도 많이 했지만, 나를 가장 잘 아는 아빠가 혹독하게 가르친 덕분에 잘 성장할 수 있었던 것 같다”고 감사해 했다.
염다연은 발레단 입단이 가능한 17세인 만큼 로잔 콩쿠르 부상으로 해외 발레학교 입학 대신 해외 발레단 연수단원 입단을 고려하고 있다. 그는 “영국 로열 발레단의 수석 무용수 마리아넬라 누네즈가 롤모델이다. 테크닉은 기본이고 누네즈처럼 관객에게 감동을 줄 수 있는 표현력을 가진 발레리나가 되고 싶다”고 피력했다.
