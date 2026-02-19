충남도, 의료·요양 통합지원협의체 출범식
충남도는 19일 도청에서 ‘통합지원협의체 출범식 및 제1차 정기회의’를 개최했다고 밝혔다.
총 29명으로 구성된 통합지원협의체는 지역 내 분절된 돌봄자원을 연계하고, 협력체계를 강화하는 역할을 수행한다.
이날 정기회의에서는 의료·요양 통합돌봄 실행계획서 심의, 의료·요양 통합돌봄 추진 방향 공유, 지역 특성을 반영한 충남형 통합돌봄 모델 발전 방향 등이 논의됐다.
도는 이번 협의체 출범을 계기로 민관 협력 기반을 강화하고, 지속가능한 지역 돌봄체계를 단계적으로 구축해 나갈 방침이다.
성만제 도 보건복지국장은 “통합지원협의체 출범으로 민관이 힘을 합쳐 더욱 촘촘하고 체계적인 돌봄 안전망을 만들어가겠다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
