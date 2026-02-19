‘충주맨’ 김선태, 청와대 가나… 靑 “공직 더 하겠나” 물어
‘충주맨’으로 잘 알려진 충북 충주시청 김선태 주무관이 청와대 관계자와 만나 공직 생활에 대해 논의한 것으로 알려졌다.
19일 정치권과 언론 보도 등에 따르면, 청와대 측은 최근 사직서를 제출하고 장기 휴가 중인 김 주무관을 만나 “공직을 더 할 생각이 없느냐”고 물었다. 김 주무관은 별다른 답을 하지 않은 것으로 전해졌다.
이 자리에서 구체적인 자리나 업무에 대한 제안이 오가지는 않은 것으로 알려졌으나, 청와대 채용 제안을 전제하고 대면한 것 아니냐는 추측이 나온다.
김 주무관은 충북 충주시 공식 유튜브 채널 ‘충TV’를 운영하며 유명세를 탔다. 지난 12일 사직서를 제출한 후 연차 소진에 돌입했고 이달 말 의원 면직될 예정이다.
그는 마지막 영상에서 “공직에 들어온 지 10년, 충주맨으로 살아온 지 7년의 시간을 뒤로 하고 작별 인사를 드리려고 한다”고 전했다. 김 주무관 사직 소식이 알려지자 97만명에 달했던 충주시 유튜브 구독자 수는 한때 74만명까지 떨어졌다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
