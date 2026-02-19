충남농업기술원, 국내 최초 생강 신품종 ‘진강’ 출원
충남도 농업기술원은 국내 최초로 육성에 성공한 신품종 ‘진강’의 품종보호출원을 완료했다고 19일 밝혔다.
생강은 그동안 외국산 종강을 중심으로 재배되다 보니 품질과 생산성이 일정하지 않고, 종강(씨생강) 확보 부담이 큰 작물이다. 또 품종 육성이 어렵고 표준화된 종강 생산체계가 부족해 산업 기반이 취약한 편이다.
도 농업기술원은 생강 유전자원 수집·보존과 특성평가를 기반으로 4배체 우수계통을 선발하고, 재배시험과 현장검증을 거쳐 신품종을 육성했다.
4배체 신품종 ‘진강’은 일반 중생강보다 엽색이 짙고, 줄기 두께가 굵으며, 근경은 밝은 노란색인 것이 특징이다.
생산자와 소비자를 대상으로 한 크기, 색상, 맛 등의 기호도 조사에서는 5점 만점에 3.8점으로 가장 높은 평가를 받았다.
도 농업기술원은 이번 품종보호출원이 향후 체계적인 보급과 종강 생산기반 구축을 가능하게 하는 중요한 전환점이 될 것으로 보고 있다.
도 농업기술원 관계자는 “재배기술 정립, 종강 안정생산체계 구축을 통해 생강 주산지 생산기반 강화와 농가 소득 향상에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
예산=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
