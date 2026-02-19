대전 상장기업 시총 91조 돌파…역대 최고치

1월 대전 상장기업 현황. 대전테크노파크 제공

19일 대전테크노파크에 따르면 지난달

지난해 12월 말 기준 81조2282억원에서 한 달만에 약 10조6247억원(13%)이 증가했다.

바이오 분야는 리가켐바이오와 펩트론의 시가총액이 각각 1조원 이상 증가했으며,