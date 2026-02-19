대전 상장기업 시총 91조 돌파…역대 최고치
대전 지역 상장기업의 시가총액이 91조를 넘어서며 역대 최고치를 다시 한 번 경신했다.
19일 대전테크노파크에 따르면 지난달 말 기준 대전 상장기업의 시총은 91조8529억원으로 집계됐다. 지난해 12월 말 기준 81조2282억원에서 한 달만에 약 10조6247억원(13%)이 증가했다.
증가분 10조6247억원 가운데 약 8조원은 주요 기술주에서 발생했다. 레인보우로보틱스는 전달 대비 약 5조원 증가하며 코스닥 시가총액 4위(14조1230억원)에 올랐다.
바이오 분야는 리가켐바이오와 펩트론의 시가총액이 각각 1조원 이상 증가했으며, 우주·항공 분야에서는 쎄트렉아이가 1조4007억원이 늘었다. 대전 전략산업 관련 기업들의 상승이 전체 시총 증가를 이끈 셈이다.
김우연 대전TP 원장은 “로봇·바이오·우주 등 대전 전략산업 분야 기업들이 시장을 주도하며 의미 있는 성과를 냈다”며 “우수 인재와 자본이 지역 기업으로 유입되는 선순환 기반이 될 것”이라고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
