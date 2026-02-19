넷마블 ‘스톤에이지 키우기’ 내달 3일 글로벌 출시
넷마블이 모바일 방치형 RPG 신작 ‘스톤에이지 키우기’를 내달 3일 글로벌 시장에 정식으로 내놓는다.
‘스톤에이지’ 지식재산권(IP)의 최신작 스톤에이지 키우기는 ‘펫 포획’과 ‘펫 탑승’ 등 원작의 콘텐츠를 최신 모바일게임 트렌드에 맞춰 재해석한 게임이다. 간편하면서도 직관적인 게임 시스템을 통해 성장·경쟁·협력의 재미를 살렸다.
스톤에이지 키우기는 최대 6명의 조련사, 18개의 펫을 조합해 24개에 달하는 덱을 구성해 자신만의 전략을 펼칠 수 있다. 모가로스, 베르가, 얀기로 등 원작의 인기 펫들이 그대로 등장한다.
앞서 넷마블은 정식 출시에 앞서 일부 지역에서 소프트 론칭을 진행, 이용자 피드백을 받아 게임 완성도를 높였다. 이번 글로벌 정식 출시 지역에 중국과 베트남 등 일부 국가는 제외된다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
