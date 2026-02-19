반려견 놀이터에 ‘낚싯바늘 빵’…현상금 300만원 걸렸다
동물권단체 케어, 현상금 내걸어
CCTV에 범행 포착…경찰 수사
전남 나주시의 한 반려견 놀이터에서 낚싯바늘이 박힌 빵이 무더기로 발견된 가운데 동물권단체가 범인 검거에 현상금을 내걸었다.
동물권단체 케어는 19일 반려견 놀이터 ‘낚싯바늘 빵’ 사건 제보자에게 현상금 300만원을 지급하겠다고 밝혔다.
케어 측은 “제보자의 신원은 보호하겠다”면서 “이번 사건은 동물은 물론 이를 치우는 시민과 어린이까지 다칠 수 있었던 매우 중대한 범죄다. 운동장 이용 시 바닥에 놓인 음식물이나 이물질을 반드시 확인하고, 이상한 물건을 발견하면 즉시 사진 촬영 후 신고해달라. 그 인간을 반드시 잡고야 말겠다”고 강조했다.
앞서 지난 14일 나주시는 금천면의 한 반려견 놀이터에 낚싯바늘이 박힌 빵 10여개가 버려져 있다는 신고를 접수하고, 경찰에 수사를 의뢰했다. 15일에도 놀이터 울타리 바깥에 떨어져 있는 빵 2개가 더 발견됐다.
특히 나주시는 인근 CCTV 영상을 분석해 유력한 용의자의 범행 장면을 확보하고, 이를 경찰에 제출했다.
영상 속에는 신원을 알 수 없는 한 남성이 대형견 놀이터 앞에서 오토바이를 세운 뒤 비닐봉투에서 물건을 꺼내 같은 방향으로 2~3차례 던지고, 봉투를 턴 뒤 현장을 떠나는 모습이 담긴 것으로 전해졌다.
나주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
