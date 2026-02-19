전북도, ‘2036 전주 하계올림픽’ 유치신청서 문체부 제출
대한체육회 후보도시 선정 이후 정부 심의 절차 돌입
33개 종목 분산 개최·기존 시설 활용…B/C 1.03
전북특별자치도가 문화체육관광부에 ‘2036 전주 하계올림픽 유치신청서’를 제출했다고 19일 밝혔다. 1988년 서울올림픽 이후 두 번째 하계올림픽 국내 개최를 목표로 한 정부 심의 절차가 시작됐다.
이번 신청은 대한체육회가 전북을 국내 후보도시로 선정한 뒤 ‘국제경기대회 지원법’에 따라 진행되는 후속 절차다. 지방자치단체 차원의 준비 단계를 넘어 중앙정부의 공식 심의를 받는 단계로 넘어간 셈이다.
신청서에는 2036년 7월 25일부터 9월 7일까지 열리는 올림픽·패럴림픽 개최 계획이 담겼다.
선택종목을 포함한 33개 종목을 전북을 중심으로 서울, 대구, 충북 충주 등 연대도시에서 분산 개최하고, 기존 경기장을 활용해 추가 신축을 최소화하는 방안이 포함됐다. 비용 부담을 줄이면서 국가 균형발전 취지를 반영하겠다는 구상이다.
전북은 정부 심의 과정에서 경제적 효과와 사후 활용 계획을 중점적으로 설명할 예정이다. 지역 경제 파급 효과와 대회 이후 시설 활용 방안, 디지털 기반 운영 모델 등을 제시해 국가 사업 승인을 받겠다는 입장이다.
사전타당성조사에서는 비용 대비 편익(B/C)이 1.03으로 분석됐다. 여론조사에서는 국민 82.7%, 전북도민 87.6%가 개최에 찬성한 것으로 나타났다. 전북도의회도 지난 6일 유치 동의안을 의결했다.
전북도는 정부 심의와 별도로 국제올림픽위원회(IOC) 개최지 선정 절차에도 대비한다는 방침이다.
유희숙 전북도 2036하계올림픽유치단장은 “앞으로 진행될 정부 심의 과정에 철저히 대응해 국가 공식 유치 사업으로 확정될 수 있도록 행정력을 집중하겠다"고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
