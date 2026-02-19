시사 전체기사

부산도시철도, 출퇴근길 생활플랫폼으로 진화

입력:2026-02-19 15:48
지하철역서 책 빌리고 서류 발급까지
지하철 10곳 스마트도서관 운영

부산도시철도 역사 내 설치된 스마트도서관 모습. 시민들이 자유롭게 도서를 대출·반납할 수 있도록 구성된 무인 도서서비스 공간으로, 출퇴근길에도 편리하게 이용할 수 있다./부산교통공사 제공

출퇴근길 지하철역에서 책을 빌리고, 주민등록등본을 발급받는 모습이 일상이 되고 있다. 부산도시철도가 단순한 이동 수단을 넘어 시민 생활을 지원하는 생활 밀착형 플랫폼으로 기능을 넓히고 있다.

19일 부산교통공사에 따르면 현재 부산도시철도 역사 내에는 스마트도서관 10곳이 운영 중이다. 1호선 2곳, 2호선 5곳, 3호선 3곳에 설치돼 있으며, 연중무휴로 무인 대출·반납이 가능하다. 도서관 휴관일이나 야간에도 이용할 수 있어 직장인과 학생들의 활용도가 높다. 연산역에는 자동도서반납기가, 수영역에는 도서예약대출기가 설치돼 독서 편의를 더하고 있다.

스마트도서관은 지난해 2호선 장산역 개관으로 10곳으로 확대됐다. 공사는 주요 환승역과 주거 밀집 지역을 중심으로 올해 2곳을 추가 설치하기 위한 협의를 진행 중이다.

행정 서비스도 지하철역에서 해결할 수 있다. 무인민원발급기는 2002년 1호선 부산대역 설치를 시작으로 현재 15곳에서 운영되고 있다. 주민등록등본과 초본, 가족관계증명서, 자동차등록원부 등 각종 제증명 서류를 즉시 발급받을 수 있다.

공사는 공공서비스 수요가 높은 지역을 중심으로 역사를 활용한 편의시설을 확대한다는 방침이다.

이병진 부산교통공사 사장은 “부산도시철도를 기반으로 시민 생활과 문화의 중심 공간으로 발전시키겠다”고 밝혔다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
881

