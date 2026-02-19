불법 주·정차로 소방차 도착 지연된 사례…지난해만 전국에서 43건
경북소방본부, 긴급 출동 통행 방해 차량 강제 처분 강화하기로
경북도소방본부는 재난 현장에 신속히 출동하는 여건을 강화하기 위해 긴급출동 통행 방해 차량에 대한 강제처분 체계를 개선한다고 19일 밝혔다.
현장 대원의 부담을 줄이고 출동 과정의 판단 체계를 보완하기 위해 강제처분 절차를 정비한다.
현장 대원 개인의 판단에 의존하던 방식에서 벗어나 119종합상황실이 카메라와 관제시스템을 통해 현장을 실시간 확인하고 현장 지휘관과 함께 집행 여부를 판단하도록 한다.
강제처분은 차량을 밀거나 견인하는 방식, 사다리차 공간 확보를 위한 강제 이동 등 상황에 따라 탄력적으로 시행한다.
또 집행 이후 발생하는 차량 파손 민원이나 법적 소송은 소방본부 내 전담 부서에서 대응해 현장 대원이 소방 활동에 전념할 수 있도록 지원할 계획이다.
국가화재정보시스템에 따르면 지난 한 해 동안 전국에서 불법 주·정차로 인해 소방차 도착이 지연된 사례는 43건이지만, 최근 5년간 실제 강제처분 집행 사례는 5건에 그쳤다.
이는 긴급상황에서 현장 대원이 처분 여부를 단독으로 판단해야 하는 부담과 집행 이후 민원이나 법적 분쟁에 대한 우려가 작용한 것으로 분석된다.
박성열 경북도소방본부장은 “불법 주·정차 차량은 긴급 출동을 가로막는 요인이 될 수 있다”며 “현장 대원들이 법에 따라 부여된 권한을 원활히 행사할 수 있도록 절차를 정비하고 재난 현장에 신속히 대응할 수 있는 여건을 마련해 나가겠다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사