백병원 연구진, 과체중 단계에서 뇌 변화 가능성
BMI 23 넘으면 뇌 미세변화 신호
과체중부터 뇌 백질 변화 가능성
비만이 건강에 해롭다는 사실은 널리 알려져 있다. 그런데 비만 단계에 이르지 않더라도 과체중 단계부터 이미 뇌에 미세한 변화가 나타날 수 있다는 연구 결과가 나왔다.
인제대학교 해운대백병원 신경과 박강민 교수와 부산백병원 가정의학과 김진승 교수 연구팀은 체질량지수(BMI)가 높을수록 뇌 백질의 미세구조 손상을 반영하는 영상 지표가 증가하는 경향을 확인했다고 19일 밝혔다. 연구 결과는 국제학술지 ‘비만 연구 및 임상 진료(Obesity Research & Clinical Practice)’ 2월호에 게재됐다.
연구팀은 신경학적으로 건강한 성인을 대상으로 뇌 MRI 확산텐서영상(DTI)을 활용해 백질의 미세 손상 정도를 정량 분석했다. 이때 사용한 ‘PSMD(Peak Width of Skeletonized Mean Diffusivity)’는 뇌 소혈관질환과 관련된 백질 변화를 비교적 민감하게 반영하는 영상 바이오마커다.
참가자들은 세계보건기구(WHO) 아시아·태평양 기준에 따라 정상체중(BMI 18.5~22.9), 과체중(23.0~24.9), 비만(25 이상) 세 그룹으로 나뉘었다. 분석 결과 BMI가 증가할수록 PSMD 수치도 함께 높아지는 유의한 양의 상관관계가 나타났으며 연령을 보정한 이후에도 이러한 경향은 유지됐다.
특히 비만이 아닌 과체중 단계에서도 정상체중군보다 PSMD 수치가 유의하게 높았다. 이는 아시아 인구에서 BMI 23 이상부터 뇌 백질의 미세구조 변화가 시작될 가능성을 시사한다는 게 연구팀의 설명이다.
연구진은 이러한 연관성의 배경으로 만성 염증과 대사 이상을 제시했다. 체중이 늘면서 인슐린 저항성, 고혈압, 이상지질혈증 등이 동반되면 장기적으로 뇌 미세혈관에 영향을 줄 수 있다는 것이다.
박강민 교수는 “과체중 단계에서도 이미 뇌 백질의 미세구조 변화가 나타날 수 있다는 점을 영상학적으로 확인했다는 데 의미가 있다”고 말했다. 김진승 교수는 “BMI가 23을 넘는 단계부터 적극적인 체중 관리가 필요하다는 근거를 제시한 결과”라고 밝혔다.
다만 이번 연구는 상관관계를 분석한 결과로, 체중 증가가 직접적인 뇌 기능 저하로 이어지는지를 입증한 것은 아니다. 전문가들은 조기 체중 관리가 장기적인 뇌 건강을 지키는 데 도움이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다고 강조한다.
