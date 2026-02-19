시사 전체기사

[속보]법원 “계엄 선포, 국회 권한 침해했으면 내란죄 해당”

입력:2026-02-19 15:38
공유하기
글자 크기 조정
12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령이 지난달 13일 서울 서초구 서울중앙지방법원 417호 형사대법정에서 열린 내란 우두머리 혐의 결심공판에서 최후진술하고 있다. 서울중앙지법 제공

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘충주맨’ 김선태, 청와대 가나… 靑 “공직 더 하겠나” 물어
[속보] 법원 내란우두머리 尹에 무기징역 선고
“역대급 폭락장 온다”…‘부자 아빠’의 경고
배달 완료 20분 뒤 ‘주문 취소’… 자영업자들 분통
‘남성 모텔 연쇄사망’ 20대 여성 구속송치…살인죄 적용
“6만불 붕괴도 가능” 비트코인, 9800만원대로 또 추락
“박나래 수사 경찰 책임자, 박나래 변호 로펌 재취업”
쇼트트랙 첫 금…여자 계주, 8년 만에 정상 탈환
국민일보 신문구독