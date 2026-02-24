논알코올 맥주 속 ‘이 성분’, 무릎 관절염 부른다
최근 국내 논알코올 맥주 시장 규모가 약 950억원에 달할 것이란 전망이 나와 세간의 이목을 끌었다. 한 시장조사기관에 따르면 해당 시장 규모가 2021년 415억원에서 2023년 644억원으로 2년 만에 55.2% 성장한 것으로 나타났다. 이 같은 성장세는 2027년까지 이어져 관련 규모가 946억원에 달할 것으로 예측됐다.
유통업계에서는 ‘헬시 플레저’ ‘저속 노화’ 등 건강을 중시하는 트렌드에 더해 코로나19 이후 모임이 급격히 줄면서 음주에 대한 인식이 바뀐 영향으로 보고 있다. 실제 질병관리청의 국민건강통계를 보면 20대의 음주율은 2020년 64.4%에서 2024년 63%로, 30대는 같은 기간 69.2%에서 65.3%로 떨어졌다.
이에 의료진으로서 해당 소식이 반갑지 않을 수 없었다. 술의 알코올 성분은 비만과 골다골증의 원인이 되며 심혈관 질환 등 다양한 합병증을 유발할 수 있어서다. 알코올은 체내 염증을 키워 무릎 관절염 유발 등 근골격계 건강에도 악영향을 미친다. 심혈관계 질환으로 혈액순환이 원활치 않으면 면역세포들이 염증 부위로 접근하지 못해 체내 염증 회복 능력이 떨어진다.
다만, 알코올이 없다고 해서 무분별하게 논알코올 제품들을 마시는 것도 주의해야 한다. 특히 논알코올 맥주는 발효 과정에서 당분이 완전히 분해되지 않거나 풍미 보강을 위해 당을 첨가하는 경우도 있기 때문이다.
일부 보도에 따르면, 논알코올 맥주에는 100㎖당 2~10g의 당류가 들어 있다. 성인의 하루 권장 당 섭취량이 25g 미만이라는 점을 감안하면 식사와 함께 논알코올 맥주를 곁들이는 것만으로도 권장량이 쉽게 초과된다. 특히 당뇨병 환자나 당뇨병 전단계에 있는 사람의 경우 혈당이 급격히 올라갈 수 있다.
아울러 급격한 혈당 상승은 관절 건강까지 위협한다. 혈당은 비만을 유발시키는 가장 큰 요인인데, 과체중은 관절 질환에도 예외없이 악영향을 미치기 때문이다. 특히 과체중일 경우 정상 체중에 비해 무릎 관절염 위험이 배 더 높다는 보고가 존재하는 등 특히 무릎 건강과 높은 연관성이 있다.
이에 평소 혈당 수치가 높거나 맥주 등 음료를 좋아하는 이들 가운데 무릎 관절 통증이 자주 발현하는 이들이 있다면 전문적 치료를 권한다. 관절 내 손상된 연골은 자연적으로 회복되지 않아 통증 초기 치료를 받는 것이 현명하다.
무릎 관절염 치료법은 다양하지만 한의학에서는 비수술 치료법인 침·약침 등 한의통합치료로 상태를 호전시킨다. 무릎 관절염에 대한 침 치료 효과는 자생한방병원이 국제 학술지 ‘최신 의학연구(Frontiers in Medicine)’에 게재한 연구 논문을 통해 과학적으로 입증된 바 있다. 연구에 따르면 침 치료를 받은 국내 무릎 관절염 환자들의 경우 침 치료를 받지 않은 환자들보다 무릎 수술률이 약 3.5배 낮았다. 또한 침 치료가 포함된 한의통합치료 후 모든 평가 지표에서도 긍정적 변화가 관찰됐다. 환자들의 평균 통증숫자평가척도(NRS, 0~10)는 치료 전 중등도 통증 수준인 6.1에서 치료 후 경미한 통증인 3.6으로 절반 가까이 낮아졌다. 골관절염지수(WOMAC, 0~100)도 치료 전 53.67에서 치료 후 38.97로 개선됐다.
건강을 생각해 선택한 음료가 되레 관절 건강을 해칠 수 있다. 아무리 좋은 것도 과하면 해가 되는 법이다. 논알코올 술 역시 적정량을 즐길 때 비로소 건강한 대안이 될 수 있다는 점을 잊지 말자.
김상돈 해운대자생한방병원장
