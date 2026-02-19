경기북부경찰, 설 특별방범대책 성과…교통사고 48.6%↓

경기북부경찰청은 자치경찰위원회와 지난 9일부터 18일까지 10일간 ‘설 명절 특별방범 대책’을 추진해 교통사고를 대폭 줄이며 안정적인 치안을 유지했다고 19일 밝혔다.

전년도 설 연휴 대비 일평균 112 신고는 10.7%(2,244건→2,484건) 증가했으나 교통사고는 48.6%(21건→10.8건) 감소했고, 큰 사건·사고 없이 연휴를 마무리했다.경찰은 현장 대응력 강화를 위해 지역경찰·형사·기동순찰대 등 일평균 1589명을 범죄 다발지역과 취약 시간대에 집중 배치해 주민 밀착형 범죄예방 활동을 전개했다.사전 예방활동으로는 금은방, 무인점포, 1인 가구 밀집지역 등 범죄취약 장소를 대상으로 예방진단을 실시해 불안 요인을 개선하고, 주민과 업주를 상대로 범죄예방 홍보를 진행했다.명절 기간 증가하는 관계성 범죄에 대비해 재범 우려가 있는 피해자 1933건에 대한 전수 모니터링을 실시하고, 위험도와 지원 필요 여부를 점검하는 등 대응체계를 강화했다.교통 분야에서는 상습 정체구간을 중심으로 교통경찰과 모범운전자 등 일평균 334명을 배치해 사고 유발 행위와 교통 무질서에 대한 집중 단속을 벌이고, 정체 구간 소통 관리에 주력했다.김동권 경기북부경찰청장은 "설 연휴 특별방범 기간 동안 지역경찰과 기동대, 기동순찰대 등 경찰력을 집중 투입해 안정적인 치안을 유지할 수 있었다"며 "앞으로도 주민이 체감할 수 있는 안전한 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr