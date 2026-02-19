“이를 갈았다”…몰입도·스케일 다 잡은 ‘미스터리 수사단2’ 귀환
약 2년 만에 돌아온 넷플릭스 예능 ‘미스터리 수사단’ 시즌2가 한층 강해진 몰입감과 스케일을 예고했다. 제작진과 출연진은 “무엇을 상상하든 그 이상”이라며 자신감을 드러냈다.
19일 서울 마포구 한 호텔에서 열린 ‘미스터리 수사단’ 시즌2 제작발표회에는 정종연·김서구·이원기 PD와 이용진, 존박, 혜리, 김도훈, 카리나, 가비가 참석했다. 이 시리즈는 초자연적 사건을 추적하는 어드벤처 추리 예능으로, ‘대탈출’ ‘여고추리반’ ‘데블스 플랜’을 연출한 정종연 PD가 시즌1에 이어 지휘봉을 잡았다.
정 PD는 “시즌1 당시 ‘뭐 좀 보려고 하니 끝났다’는 반응이 많더라. 분량이 짧다는 질타에 시즌2에는 에피소드를 하나 추가했다”고 밝혔다. 시즌2는 ‘블랙룸’ ‘디 아더’ ‘백수담의 비밀’ 등 3개의 에피소드로 구성된다.
가장 큰 변화는 야외 로케이션 도입이다. 김서구 PD는 “시즌1은 현장으로 텔레포트(순간이동)하는 설정이다 보니 마치 남의 집에 침입한 듯 얼어붙는 분위기가 있어 아쉬웠다”며 “이번에는 야외가 주는 공기와 압도적인 힘을 담고 싶었다”고 설명했다.
경력직 수사단원들의 노련함에 신입 가비의 에너지가 더해진 6인의 팀워크도 관전 포인트다. 정 PD는 가비의 합류에 대해 “온라인동영상서비스(OTT) 예능에서 보기 드문 캐릭터”라며 “기대 이상으로 활약했다”고 평가했다. 가비는 “특별히 잘하는 건 없지만 에너지와 과몰입만큼은 자신 있었다”며 웃었다.
기존 멤버 혜리는 “시즌1을 복기하며 단서를 하나도 놓치지 않겠다는 마음으로 임했다”고 강조했다.
‘미스터리 수사단’ 시즌2는 오는 27일 넷플릭스를 통해 공개된다.
