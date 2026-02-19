베를린영화제 간 홍상수…“나는 돈·명성 좇지 않아”
“지루하고 긴 작업 과정을 견디려면 대개 명성이나 돈 같은 동기가 필요하지만 나는 그런 동기가 거의 없습니다.”
34번째 장편 ‘그녀가 돌아온 날’로 제76회 베를린국제영화제를 찾은 홍상수(66) 감독은 18일(현지시간) 독일 베를린 현지 극장에서 열린 월드 프리미어 상영회 이후 관객과의 대화(GV)에 참석해 이같이 말했다. GV에는 주연 배우 송선미가 동석했다.
홍 감독은 자신의 예술적 동기에 대해 “대상이 먼저 있는 화가의 작업과 비슷한 것 같다”며 “나는 ‘이 메시지를 전달하고 싶다, 이 메시지가 중요하다, 아주 재밌는 영화를 찍고 싶다, 수백만 달러를 벌겠다’ (이런 의도를 갖는 건) 너무 지루하다”고 말했다.
비경쟁 파노라마 부문에 초청된 ‘그녀가 돌아온 날’은 이혼하고 10년여 만에 복귀한 여배우 배정수(송선미)가 기자 3명과 연이어 인터뷰하는 하루 동안의 일을 그린 흑백 영화다. 시시콜콜한 사생활 질문에 시달리던 정수는 일정을 마친 뒤 딸이 빨리 보고 싶다며 서둘러 집으로 향한다.
영화는 홍 감독의 최근작들이 그랬듯 자기 경험을 토대로 한 이야기로 보인다. 홍 감독은 작품을 만드는 방식에 대해 “보통 아이디어가 아닌 배우에서 시작한다”며 “캐릭터와 이미지가 이미 내재돼 있고 나머지 시간에는 그저 실행할 뿐”이라고 설명했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
