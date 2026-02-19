고양시, 일산·원도심 정비 본격화…공간 혁신 속도
경기 고양시가 일산신도시 재건축과 원도심 정비, 풍동2지구 기반시설 확충을 동시에 추진하며 도시 전반의 공간 혁신에 속도를 내고 있다.
고양시는 노후화된 일산신도시와 원당·능곡 원도심에 대한 정비를 단계적으로 추진하며 민간 도시개발사업과 연계한 기반시설 확충에도 행정 역량을 집중하고 있다고 19일 밝혔다. 시는 도시 구조 재편과 생활권 개선을 통해 주거환경을 높이고, 지속 가능한 미래도시로 도약하겠다는 구상이다.
시는 지난해 6월 ‘2035 고양시 노후계획도시(일산신도시) 정비기본계획’을 수립·고시하고 향후 10년간 재정비 청사진을 제시했다. 해당 계획은 인구·주택 수요, 도시 적정 밀도, 기반시설 정비, 자족기능 확충 방안 등을 담은 종합계획으로, 일산호수공원 등 기존 녹지축을 유지하면서 주거·일자리·문화 기능이 융합된 도시로 재편하는 데 초점을 맞췄다.
특히 지난해 12월 특별정비계획 수립지침 개정과 이달 초 노후계획도시 특별법 개정으로 패스트트랙 적용 범위가 확대되고 주민대표단 구성도 법제화되면서 사업 추진 속도가 한층 빨라질 전망이다. 시는 현재 백송·후곡·강촌 등 선도지구 3곳과 비선도지구 1곳에 대해 특별정비계획 수립을 위한 패스트트랙을 지원하고 있으며, 올해 정비 물량은 선도지구를 포함해 2만4800세대에 이른다.
원도심 정비도 병행한다. 원당1구역은 2601세대 공급을 목표로 골조 및 지상층 공사가 진행 중이며, 원당2구역은 관리처분계획 타당성 검토 단계다. 1236세대가 입주를 마친 원당4구역은 기반시설과 공영주차장 조성을 추진하고 있다. 능곡 재정비촉진지구 역시 구역별로 사업이 이어지고 있다. 능곡2·5구역은 이주율이 각각 96%, 99%에 달해 철거를 앞두고 있으며, 능곡6구역은 사업시행계획인가를 준비 중이다. 능곡3구역도 조합 설립 절차를 밟고 있다.
소규모 정비사업도 확대한다. 행신동 미래타운에 이어 지난해 12월 일산동 미래타운을 추가 지정했으며, 일반정비사업 8곳, 가로주택정비사업 17곳, 소규모 재건축·재개발 2곳, 자율주택정비 1곳 등 다양한 유형의 사업에 행정·제도적 지원을 강화할 계획이다. 오는 5월까지는 ‘2035 고양시 도시·주거환경정비기본계획’을 수립해 생활권 재정립과 실효성 있는 정비 방안을 마련한다.
풍동2지구 3·4블록 민간 도시개발사업과 연계한 기반시설 확충도 본격화한다. 시는 2024년 6월부터 12개 부서가 참여하는 기반시설 TF팀을 운영 중이며, 올해부터 분기별 합동 점검을 실시한다. 2027년 상반기 공동주택 입주 전까지 도로·상하수도·하천·공원·녹지 등 기반시설 공사를 완료하는 것이 목표다.
풍동2지구 3·4블록은 각각 다른 시행자가 추진하는 민간개발사업으로, 구역 밖 기반시설 규모만 447억원에 달한다. 고일로를 4차로에서 6차로로 확장하고, 은행마을로와 백마로를 연결하는 0.5㎞ 4차선 도로를 신설하는 등 교통망 개선 효과도 기대된다.
이동환 고양시장은 “도시 구조와 생활권이 재편되면 주거환경 개선은 물론 도시 경쟁력도 함께 높아진다”며 “체계적이고 면밀한 사업 추진으로 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
