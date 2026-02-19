디어드라세나, 더현대 서울 체험형 팝업스토어 오픈
내추럴 헤어&바디케어 브랜드 디어드라세나(DEAR DRACENA)가 브랜드 체험형 팝업스토어 ‘호흡의 공간(Somewhere to Breathe)’을 오픈한다. 이번 팝업은 피부와 두피, 감정을 하나의 흐름으로 연결하는 ‘호흡 기반 케어 루틴’을 콘셉트로, 일상 속 감각 회복과 정서적 환기를 경험할 수 있도록 기획된 몰입형 공간이다.
‘호흡의 공간’은 디어드라세나가 지속적으로 강조해 온 테라피 기반 케어 철학을 오프라인 공간 경험으로 확장한 프로젝트다. 향·텍스처·원료·호흡 패턴을 중심으로 브랜드 리추얼을 입체적으로 구현한 것이 특징으로, 방문객은 체험 동선 ‘브리딩 맵(Breathing Map)’을 따라 이동하며 단순한 제품 테스트를 넘어 호흡과 감각을 중심으로 한 케어 여정을 단계별로 경험할 수 있다.
팝업 공간은 브랜드 리추얼 흐름에 맞춰 ▲두피·헤어케어 존(Breath & Strength) ▲핸드·바디케어 존(Breathe in Motion) ▲감정케어 존(RE:SET Deep Breathing Room) 등 세 가지 테마 존으로 구성된다.
헤어·두피 존에서는 개인에게 맞는 제품을 직접 소분해 담아가는 체험 프로그램을 운영하며, 살롱 콘셉트의 케어 존을 함께 구성해 헤어오일, 에센스, 두피 토닉 등 제품을 직접 사용해 볼 수 있도록 했다. 감정케어 존은 드라이 플랜트로 둘러싸인 1~2인 전용 몰입 공간으로 조성됐으며, 향기와 사운드, 스토리 오브제를 통해 심리적 이완과 호흡 리듬 회복에 집중할 수 있도록 설계됐다. 브랜드가 제안하는 ‘케어는 곧 회복의 리추얼’이라는 메시지를 집약적으로 전달하는 체험 구간이다.
이번 팝업에서는 아로마 오일 롤러(Aroma Oil Roller) 4종을 현장에서 단독 선공개한다. 호흡 포인트에 사용하는 롤온 타입의 테라피 오일로 ▲그린 모먼트(Green Moment) ▲캄 어게인(Calm Again) ▲딥 시너리(Deep Scenery) ▲텐더 피오니(Tender Peony)로 구성된다. 각 제품은 식물성 에센셜 오일 블렌딩을 기반으로 감정 상태와 호흡 리듬에 맞춘 사용 경험을 제안한다.
현장 참여형 이벤트도 함께 진행된다. 3개 케어 존 체험 후 스탬프를 완성하면 개인 유형에 맞는 샴푸 또는 바디솝 20ml를 증정하며, SNS 인증 이벤트 참여자 대상 추첨 경품, 선착순 방문객 대상 트라이얼 키트, 구매 금액대별 본품 및 미니어처 증정, 아로마 오일 롤러 구매 시 전용 파우치 제공 등 다양한 프로모션을 마련했다.
브랜드 관계자는 “이번 더현대 서울 팝업은 제품 중심이 아닌 브랜드가 제안하는 ‘호흡과 회복의 리추얼’을 직접 경험하는 공간”이라며 “빠른 소비가 아닌 감각 회복과 균형에 집중하는 브랜드 메시지를 오프라인 체험으로 전달하고자 기획했다”고 밝혔다.
